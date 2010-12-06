جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات ضوابط نحوه پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح مشاغل خانگی توسط وزارت کار و امور اجتماعی در 3 بخش شرایط عمومی، شرایط صندوق مهر امام رضا (ع) و شرایط بانکهای عامل اعلام شد.

شرایط عمومی پذیرش طرحهای کسب و کار خانگی برای 214 رشته شغلی که پیش از این اعلام شد، نشان می دهد که کلیه متقاضیان دارای مجوز کسب و کار خانگی که مورد تائید دستگاه اجرایی ذیربط باشند می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) و بانکهای عامل ترتیبی اتخاذ می کنند که متقاضیان به سهولت و با رعایت قانون مشاغل خانگی، دستورالعمل های مربوطه و ضوابط فوق الذکر بتوانند از تسهیلات بهره مند شوند. تسهیلات قرض الحسنه اختصاصی به متقاضیان مستقل نباید از 35 درصد سهم تعیین شده در بانک بیشتر باشد.

شرایط صندوق مهر امام رضا (ع) برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی نیز به این شرح است: حداکثر تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان مستقل 50 میلیون ریال و حداکثر تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پشتیبان 1 میلیارد ریال.

میزان تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان پشتیبان متناسب با طرح توجیهی کسب و کار خواهد بود.همچنین طرحهایی که اشتغالزایی بیشتری دارند در اولویت قرار می گیرند و حداکثر دوره باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با احتساب دوره تنفس نیز 5 سال است.

در همین حال، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پشتیبان به عنوان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در مقابل تهیه تجهیزات مورد لزوم شغل مربوطه است.

شرایط بانکهای عامل نیز نشان دهنده برنامه ریزی به شرح حداکثر تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به متقاضیان مستقل 30 میلیون ریال است. حداکثر مدت باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای متقاضیان مستقل هم 3 سال پیش بینی شد.

در این میان، حداکثر تسهیلات پرداختی به متقاضیان پشتیبان 10 میلیارد ریال و تسهیلات اختصاص یافته بیش از 30 میلیون ریال به صاحبان کسب و کار خانگی (پشتیبان و مستقل) مشمول آئین نامه پرداخت یارانه تسهیلات صاحبان بنگاههای اقتصادی زود بازده و کارآفرین است.

ضوابط صدور مجوز کسب و کار خانگی

در بخش اول ضوابط صدور مجوز برای کسب و کارهای خانگی، شرایط لازم برای متقاضیان اخذ مجوز اعلام شده است که شامل تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن 20 سال برای اشخاص پشتیبان، نداشتن سابقه کیفری موثر به تایید مراجع ذی صلاح (برای اشخاص پشتیبان)، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای متقاضیان مرد و اقامت در محل اجرای طرح (برای افراد مستقل) است.

همچنین در قسمت شرایط اختصاصی نیز به مواردی همچون حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط برای اشخاص پشتیبان، ارائه گواهی آموزش و مهارت در رشته مورد نظر (دارای تاریخ اعتبار)، ارائه گواهی سلامت برای متقاضیان رشته های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی، تامین سهم آورده متقاضی حداقل به میزان 20 درصد سرمایه مورد نیاز ایجاد رشته شغلی (برای اشخاص پشتیبان)، داشتن ایده برای شروع فعالیت و داشتن توانایی مدیریت برای اداره کسب و کار اشاره شده است.

موضوع مربوط به مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز کسب و کار خانگی نیز به صورت ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت برای متقاضیان مرد، گواهی عدم سوء پیشینه برای پشتیبان، تصویر گواهی آخرین مدرک تحصیلی و اصل و تصویر کارت مهارت مرتبط با رشته شغلی مورد تقاضا پیش بینی شده است.

در بخش پایانی ضوابط مربوط به نحوه صدور مجوز کسب و کار خانگی نیز به 6 مورد اشاره شد که شامل داشتن شرایط عمومی و اختصاصی، ارائه درخواست توسط متقاضی به دستگاه اجرایی ذیربط، تکمیل فرم های مربوط و ارائه طرح توجیهی توسط متقاضی، ارائه مستندات مربوط به سهم آورده متقاضی (برای اشخاص پشتیبان)، بررسی درخواست و طرح متقاضی توسط دستگاه اجرایی ظرف حداکثر یک هفته و تائید طرح از سوی دستگاه اجرایی و صدور مجوز توسط اداره کل کار و امور اجتماعی ظرف مدت 48 ساعت می شود.