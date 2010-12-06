صادرات 25 میلیون دلاری از قزوین به افغانستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسن جمشیدی ها یکشنبه شب در جلسه مشترک تجار و بازرگانان کشور افغانستان با مدیران استان قزوین بیان کرد: خوشبختانه در سالهای گذشته میزان مراودات تجاری ایران و افغانستان افزایش یافته و تنها در سال 64 به 700 میلیون دلار رسید.

وی افزود: استان قزوین بیشترین حجم کالاهای صادراتی خود را پس از عراق به افغانستان داشته که امیدواریم بعد از این سفر بتوانیم حجم 25 میلیون دلاری صادرات استان قزوین به این کشور را ارتقا بخشیم.

جمشیدی ها گفت: با پتانسیل خوبی که در استان قزوین در بخش صنعت با وجود بیش از سه هزار و 200 واحد و تولید کالا هایی مانند شیشه، مصالح ساختمانی، مواد شوینده، کاشی و سرامیک و قطعات خودرو داریم قادر هستیم حجم صادرات خود را بالا ببریم.

رئیس سازمان بازرگانی استان قزوین اضافه کرد: مشترکات فرهنگی بویژه زبان مشترک می تواند راهگشای توسعه روابط تجاری بین ایران و افغانستان باشد و با برنامه هایی که اتاق بازرگانی با دعوت از تجار قزوینی تدارک دیده امیدواریم بتوانیم با انعقاد قراردادهای مناسب تجاری بین تجار قزوین و افغانستان فصل جدیدی در روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود.

در این نشست که مدیران امور اقتصادی و دارایی، گمرک، روسای سازمان بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق بازرگانی، شعب بانکها حضور داشتند در خصوص راه های گسترش مناسبات دو طرف بحث و تبادل نظر شد.

هیئت تجاری افغانستان شامل صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهایی چون پلاستیک، مصالح ساختمانی، چسب چوب، رنگ، کاشی، جواهرات قیمتی، قطعات سنگ شکن، راهسازی، تابلوهای برق، مصالح ساختمانی و کالاهای ورزشی و ماشین آلات سنگین به همراه رایزن اقتصادی افغانستان در ایران در مدت پنج روز اقامت در قزوین از واحدهای صنعتی و تولیدی این استان و نیز مناطق گردشگری این استان دیدن خواهند کرد و با تجار قزوینی گفتگو خواهند کرد.