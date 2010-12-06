134 طرح عمرانی در اراک آماده بهره برداری شد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: فاز اول خط راه آهن مرکز به غرب کشور از اراک به ملایر، ایستگاه خط راه آهن، کارخانه تولید چرم مصنوعی، باند دوم محور ارتباطی اراک به فرمهین، کارخانه زمرد شیشه، مرکز پرورش مرغ، گازرسانی به 15 روستا و بهسازی اداره دامپزشکی اراک از جمله طرح های است به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: همچنین در این سفر چهار جایگاه CNG، سالن ورزشی ژیمناستیک نیز به بهره برداری خواهد رسید و آرزوی 10ساله مردم اراک در انتقال آب شرب سد کمال صالح به طول هشتاد کیلومتر نیز به همت دولت دهم و حضور هیئت در استان مرکزی افتتاح خواهد شد.

وی گفت: برای بهره برداری از این طرح ها در مجموع 282 میلیارد تومان از اعتبارات استانی ، شهرستانی و تملک و دارایی هزینه شده است.

آصفری افزود: برای سفر دور سوم هیئت دولت به استان مرکزی نیز در شهرستان اراک یکصد طرح عمرانی در زمینه راه سازی ، آموزشی ،فرهنگی ،تربیت بدنی، مبلمان شهری و انرژی پیش بینی شده است که امیدواریم با خواست و نگاه مثبت هیات وزیران به تصویب برسد.

وی گفت: برای هماهنگی بیشتر و استفاده مطلوب از حضور دولت در شهرستان اراک یک ستاد با پنج کمیته مختلف برگزار شده و تعامل بین بخشی نیز انجام شده است.