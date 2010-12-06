آتش سوزی جنگلهای استان اردبیل مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، آتش سوزی اراضی و جنگلهای روستای سقزچی شهرستان نمین که ظهر یکشنبه بر اثر بی احتیاطی عامل انسانی آغاز شده بود، با وجود صعب العبور بودن منطقه پس از پنج ساعت تلاش ماموران آتش نشانی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، اکیپهای پشتیبانی و مدیریت بحران مهار شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر خسارت ناشی از این آتش سوزی را قابل توجه نداست و اظهار داشت: هم اکنون این آتش سوزی که با سرعت در حال انتشار و پیشروی بود، کاملا مهار شده است.

نایبعلی رحیمی علت بروز این آتش سوزی را بی احتیاطی گردشگران و عامل انسانی عنوان کرد و افزود: به دلیل خشک بودن مناطق جنگلی و وزش باد این آتش سوزی به سرعت افزایش یافت، اما اقدام سریع ماموران مانع از گسترش آن به بخش وسیعی از جنگلهای منطقه شد.

وی با اشاره به احتمال بروز آتش در جنگلهای استان ابراز داشت: امسال با کاهش نزولات آسمانی در استان و خشک بودن مناطق جنگلی احتمال وقوع حریق تا در صد قابل ملاحظه ای در استان اردبیل افزایش یافته است.



مدیر کل منابع طبیعی استان خواستار توجه شهروندان و گردشگران در استفاده از طبیعت و بویژه منابع جنگلی شد و تصریح کرد: جنگلها و مراتع استان ذخایر با ارزشی هستند که متعلق به تمامی آحاد جامعه بوده و باید همگان با هوشیاری و حفاظت از این جنگلها، آن را به نسلهای آینده تحویل دهند.



وی در پایان از شهروندان خواست در صورت وقوع هرگونه آتش سوزی و یا تخریب در جنگلها و مراتع استان، با تلفن 09696 مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان تماس و اطلاع رسانی کنند.