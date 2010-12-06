بافت با ارزش روستاهای گلستان بهسازی می شود

محمد تقی زمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مطالعه، طراحی و اجرای بهسازی بافت با ارزش روستاهای استان آغاز شده است.

وی اظهار داشت: عملیات اجرایی بافت با ارزش روستای زیارت گرگان در فروردین ماه سالجاری با اعتباری بیش از 750 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

وی اظهار داشت: همچنین عملیات اجرایی بافت با ارزش روستای فارسیان آزادشهر نیز از سالجاری آغاز شده است.

به گفته زمانی نژاد، بهسازی بافت با ارزش روستایی از مصوبات هیئت وزیران در برنامه دوم توسعه و از فعالیتهای معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان بیان داشت: بافت کالبدی برخی روستایی استان به دلیل ویژگیهای خاص فرهنگی به عنوان میراث ارزشمند از نیاکان و گذشتگان به شمار می آیند.

وی به طرح هادی روستاهای استان اشاره و اضافه کرد: تاکنون در 293 روستای استان فاز یک این طرح آغاز شده است.

زمانی نژاد افزود: برای دستیابی به شاخصهای زیربنایی بیش از 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که نیازمند تلاش مسئولان استانی است.

وی یادآورشد: اجرای طرح هادی روستایی در برنامه های اول و دوم توسعه آغاز و در این مدت فاز یک عملیات اجرایی در 67 روستا انجام شد.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود: از سال 84 تاکنون فاز اول هادی 220 روستای استان آغاز شده است.

گلستان هزار روستا دارد.