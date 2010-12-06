11 هزار معلم قرآن در کشور بیمه نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انجم شعاع شامگاه یکشنبه در دومین شب همایش اتحادیه های قرآنی کشور در مجتمع رفاهی ناجا در ساری افزود: نبود پوشش بیمه ای بازنشستگی برای معلمان قرآنی موسسات و اتحادیه های قرآنی معضل بزرگی است.

وی خاطر نشان کرد: اتفاقات قرآنی مبارک و تاثیرگذاری برای تعالی فرهنگ ناب قرآنی در جامعه صورت گرفته است.

مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی کشور با اشاره به اینکه موسسات قرآنی در جامعه به صورت مردمی فعالیت دارند تصریح کرد: بیمه معلمان قرآنی باید مورد توجه دولت و سازمان تبلیغات اسلامی قرار گیرد.

انجم شعاع با بیان اینکه موسسات قرآنی کشور نیازمند حمایت های ویژه مادی از وزارت ارشاد هستند یادآور شد: موسسات و اتحادیه های قرآنی بازو و کمک کار دولت در فعالیت های قرآنی هستند.

وی با اعلام اینکه اتحادیه های استانی قرآنی باید مورد توجه بیشتر مسئولان ارشاد قرار گیرد افزود: درجه بندی موسسات قرآنی سبب تقویت و باروری استعدادهای ناب آنان خواهد شد.

به گزارش مهر، در این مراسم تعدادی از مسئولان موسسات و اتحادیه های قرآنی کشور به بیان مشکلات و چالش های پیش روی خود پرداختند.