زنان نمونه سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مدیر کل کمیته امداد استان در این مراسم خدمات ارائه شده توسط کمیته امداد در زمینه های اشتغال، فرهنگی و تربیتی را مهمترین عامل موفقیت این زنان سرپرست خانواده عنوان کرد.

بهروز زلالی اظهار داشت: هم اکنون خانواده های تحت حمایت این نهاد به برکت خدمات صورت گرفته و توفیق در به انجام رساندن کارهای ارزشمند به خانواده های موفق و برتر جامعه اسلامی تبدیل شده اند.

وی ویژگی بارز خانواده برتر و موفق را تربیت صحیح فرزندان عنوان کرد و افزود: خانواده های تحت حمایت کمیته امداد با الگوگیری از دین اسلام، تربیت صحیح اسلامی فرزندان خود را سرلوحه کار خود قرار داده تا فضایل، برکات و ارزشهای معنوی در زندگی آنان نمایان شود.

مدیر کل کمیته امداد استان با بیان اینکه خدمات این نهاد در حال حاضر از گستردگی و چشمگیری زیادی برخوردار است، ابراز داشت: داشتن خانواده سالم و کارآمد نیاز مهم برای شکل گیری یک جامعه موفق است.

وی متذکر شد: برداشتن قدمهای موثر برای کمک به محرومان و نیازمندان عملی بسیار ارزشمند بوده و به طور یقین در ابعاد مادی و معنوی جاودانه و ماندگار است.

در ادامه این مراسم نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی ضمن تقدیر از نقش امدادگران در کمک به قشر محروم جامعه از روحیه ایثارگری و مجاهدت همکاران امدادگر در این نهاد تقدیر کرد.

حجه الاسلام سید کاظم موسوی افزود: خدمت بی شائبه نهاد کمیته امداد در جامعه چنان مشهود و ملموس است که حتی این خدمات نیز در مناطق محروم و روستاهای دور افتاده نیز قابل مشاهده و پررنگ است.

وی با بیان اینکه تحکیم بنیان خانواده در دین اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است، خاطر نشان کرد: اساس و پایه شکل گیری جامعه بشری کانون خانواده است و باید در سلامت این نهاد مقدس تلاش کرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس یادآور شد: خدمت به محرومان بقا جامعه اسلامی و بیمه کننده کشور از گزند دشمنان و آفات دنیوی و اخروی است.

گفتنی است در پایان این مراسم 11 نفر از زنان نمونه سرپرست خانوار و خانواده موفق کمیته امداد با اهدا هدایایی مورد تجلیل قرار گرفتند.

