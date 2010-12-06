همایش سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان خوزستان اظهار داشت: سرمایه گذاری در کشور در مدت اخیر 80 درصد رشد داشته است که در این بین استان خوزستان جزو استان های برتر در جذب سرمایه گذار محسوب می شود.

حجازی با اشاره به اهمیت برگزاری «همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی» که اسفندماه برگزار می شود، تصریح کرد: این همایش باید به خوبی برگزار و تبلیغات و اطلاع رسانی مناسبی برای برپایی آن انجام شود.



وی با بیان اینکه در بخش بین المللی و جذب سرمایه گذاران خارجی باید از ظرفیت ها به خوبی استفاده کرد، تمرکز برای جذب سرمایه گذاری از شبه قاره هند، آمریکای لاتین و در آسیای مرکزی را بسیار مهم دانست.



استاندار خوزستان توضیح داد: همه اقدامات برای برگزاری این همایش انجام شده و 100 سرمایه‌ گذار خارجی که علاقه مند به ورود کار در بخش پتروشیمی هستند شناسایی شده‌اند. این امر باعث ایجاد اشتغال مطلوب در پتروشیمی می‌شود.



حجازی ادامه داد: همچنین مکان های توزیع این صنایع به گونه ای دیده شده که اغلب شهرستان ها از این پروژه ها بهره مند خواهند شد. دستگاه ها باید همه توان خود را هم برای ایجاد طرح های خود اشتغالی و آماده کردن زیرساخت و منابع و اطلاعات برای سرمایه گذاری و استفاده از ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال بکار گیرند.



رئیس ستاد سرمایه گذاری استان با اشاره به سفر هیئت سوری به استان و بررسی دستاوردهای سفر این هیئت گفت: نحوه میزبانی و برنامه های ارائه شده شامل بازدیدها و اطلاع رسانی به هیئت پیش گفته نقش فراوانی داشت به همین دلیل هیئت سوری بارها به کیفیت دیدارشان از خوزستان اذعان کرده و قراردادهایی که در این سفر منعقد شد بسیار ارزشمند است.



حجازی اظهار داشت: با گذشت پنج ماه از برگزاری نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری استان، دروازه جذب سرمایه به داخل استان خوزستان نه تنها از سراسر استان بلکه از دیگر کشورها نیز باز شده است.



وی افزود: ارتباط های بسیار خوبی در این خصوص برقرار شده و نگاه به خوزستان نگاه جدیدی است که زمینه جذب سرمایه را به خوبی فراهم کرده است.



استاندار خوزستان ادامه داد: در سفرهایی که به کشورهای قطر، چین و ترکیه داشتیم آنها با ظرفیت ها و استعدادهای استان خوزستان آشنایی نداشتند که این مسئله نشان می دهد که در این باره نتوانسته ایم ظرفیت های استان را نه تنها به دنیا بلکه به داخل کشور نیز معرفی کنیم.



حجازی عنوان کرد: نمایشگاه یک روزه شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری که 16 فروردین امسال برگزار شد، پنجره ای را گشود که بتوانیم قابلیت ها و استعدادهای استان را به همه کشورها معرفی کنیم.



وی با بیان اینکه همچنان موانعی برای سرمایه گذاری در استان وجود دارد، گفت: این موانع نسبت به گذشته به مراتب کمتر شده است چرا که در گذشته در زیر ساختهایی همچون راه، راه آهن، برق، گاز و ... مشکل داشتیم اما در سه سال گذشته برای نمونه تنها در توسعه برق استان 472 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.