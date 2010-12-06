وسعت گلخانه های کشاورزی استان مرکزی 25 هکتار است

مجتبی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مجتمع های گلخانه ای در حال ساخت دراراک، محلات، خمین و دلیجان قرار دارد و به طور میانگین 30 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی با بیان اینکه، احداث گلخانه های صیفی و سبزی نقش موثری در افزایش بهره وری زمینهای کشاورزی دارد خاطر نشان کرد: با یک دهم زمین و یک دهم آب مصرفی می توان 10 برابر مزارع فعلی محصول تولید کرد و صرفه جویی قابل توجهی در انرژی و زمان دارد.
زارعی مجتمع گلخانه ای امان آباد اراک را از مهمترین مجتمعهای گلخانه ای استان عنوان و اضافه کرد: این مجتمع در 25 کیلومتری شهرستان اراک به سمت خمین قرار دارد و از 118 واحد موجود در آن تاکنون 45 واحد به بهره برداری رسیده است.
