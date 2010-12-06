وسعت گلخانه های کشاورزی استان مرکزی 25 هکتار است

مجتبی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مجتمع های گلخانه ای در حال ساخت دراراک، محلات، خمین و دلیجان قرار دارد و به طور میانگین 30 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه، احداث گلخانه های صیفی و سبزی نقش موثری در افزایش بهره وری زمینهای کشاورزی دارد خاطر نشان کرد: با یک دهم زمین و یک دهم آب مصرفی می توان 10 برابر مزارع فعلی محصول تولید کرد و صرفه جویی قابل توجهی در انرژی و زمان دارد.

زارعی مجتمع گلخانه ای امان آباد اراک را از مهمترین مجتمعهای گلخانه ای استان عنوان و اضافه کرد: این مجتمع در 25 کیلومتری شهرستان اراک به سمت خمین قرار دارد و از 118 واحد موجود در آن تاکنون 45 واحد به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه از 10 میلیارد ریال اعتبار تخصیصی هیات دولت به گلخانه های استان مرکزی اختصاص یافته است گفت: در مجموع دو میلیارد و650 میلیون ریال به مجتمع امان آباد اختصاص یافته است که برای خیابان کشی، جدول گذاری، تامین آب، برق و آماده سازی تاسیسات زیربنایی مجتمع هزینه شد.

وی افزود: برای تکمیل این مجتمع به 80 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و در صورت تخصیص این اعتبار همه واحدهای آن در شش ماه آینده آماده به بهره برداری می رسد.

