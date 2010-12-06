290 هزار تن محصولات کشاورزی از مازندران صادر شد

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گزارش اداره کل گمرکات مازندران، صادرات محصولات کشاورزی مازندران از نظر وزنی 91.96 درصد افزایش داشته است.

وی ارزش محصولات کشاورزی صادرشده مازندران به خارج از کشور را بیش از 9 میلیون و 270هزار دلار اعلام کرد و افزود: صادرات محصولات کشاورزی مازندران از نظر ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 81.4 درصد رشد داشته است.

رئیس اداره تنظیم بازار معاونت برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، عمده محصولات کشاورزی صادر شده از این استان به خارج از کشور را مرکبات، کیوی، گل و گیاه، تره بار و سبزیجات، پیاز و سیب زمینی، سیب درختی اعلام کرد.

صادقی اضافه کرد: روسیه، عراق، افغانستان، اتریش ، فرانسه و کشورهای آسیای مرکزی از کشورهای هدف صادرات محصولات کشاورزی در طی هفت ماه گذشته بوده است.

وی تقویت روابط تجاری با کشورهای هدف، معرفی بازارهای هدف جدید به صادرکنندگان، تقویت فعالیت های بازاریابی، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و افزایش سطح مهارت و تخصص صادرکنندگان و بسته بندی را از جمله دلایل افزایش صادرات محصولات کشاورزی مازندران به خارج از کشور دانست.