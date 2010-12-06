۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

مراکز رشد و فناوری زیر ساخت مناسب مناطق آزاد تجاری هستند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: پارکها و مراکز رشد در یک فرآیند منطقی و برمبنای یک مدل اقتصادی پویا به عنوان یک زیر ساخت اساسی برای مناطق آزاد تجاری محسوب می شوند.

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در ادامه به روابط متقابل پارکهای علم و فناوری و مناطق آزاد تجاری در فرآیند توسعه مبتنی بر دانش اشاره کرد و اظهارداشت: توانایی رقابت ملل مختلف به عنوان بخشی از دانش اقتصادی است که طی آن شرایط، ساختار و سیاستهای که شکل دهنده یک محیط مطلوب برای توسعه و تولید ارزش افزوده بالاتر برای موسسات و بنگاه های اقتصادی است، در نظر گرفته می شود.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: توسعه مبتنی بر دانش یک راهبرد توسعه ایست که طی آن ذخایر دانایی و دانش در جامعه سیر فزآیند داشته  و منبع اساسی در رقابت بین شرکتها و به عنوان یک مزیت است، در چنین جامعه ای موسسات کوچک و متوسط نقش کلیدی ایفاء می کنند.

وی خاطر نشان کرد: رشد بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط  و رسید به مرحله بلوغ مستلزم داشتن یک ساختار مناسب است که پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد به عنوان یک محیط ایده آل برای این هدف در نظر گرفته می شود.

متقی طلب افزود: برای هر ملت یا کشور جویای اهداف توسعه ای، شناسایی همه اجزایی که ممکن است چنین اهدافی را تحت تأثیر قرار دهند، ضروریست.

وی بیان داشت: شناخت اجزاء بسیار اساسی و حساس بوده و در صورتی که یک یا چند جزء مورد غفلت قرار گیرد، برحسب درجه اهمیت آنها راه رسیدن به توسعه دورتر خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان یادآورشد: اجتناب از عوارض نامطلوب خطاهای مکرر و افزایش درصد موفقیت در اهداف مورد نظر، مستلزم نگرش سیستماتیک و ارائه یک مدل همه جانبه است که در آن متغیرها با ضرایب و درجه اهمیت شان مد نظر قرار گیرند.

