مراکز رشد و فناوری زیر ساخت مناسب مناطق آزاد تجاری هستند

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در ادامه به روابط متقابل پارکهای علم و فناوری و مناطق آزاد تجاری در فرآیند توسعه مبتنی بر دانش اشاره کرد و اظهارداشت: توانایی رقابت ملل مختلف به عنوان بخشی از دانش اقتصادی است که طی آن شرایط، ساختار و سیاستهای که شکل دهنده یک محیط مطلوب برای توسعه و تولید ارزش افزوده بالاتر برای موسسات و بنگاه های اقتصادی است، در نظر گرفته می شود.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: توسعه مبتنی بر دانش یک راهبرد توسعه ایست که طی آن ذخایر دانایی و دانش در جامعه سیر فزآیند داشته و منبع اساسی در رقابت بین شرکتها و به عنوان یک مزیت است، در چنین جامعه ای موسسات کوچک و متوسط نقش کلیدی ایفاء می کنند.

وی خاطر نشان کرد: رشد بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و رسید به مرحله بلوغ مستلزم داشتن یک ساختار مناسب است که پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد به عنوان یک محیط ایده آل برای این هدف در نظر گرفته می شود.

متقی طلب افزود: برای هر ملت یا کشور جویای اهداف توسعه ای، شناسایی همه اجزایی که ممکن است چنین اهدافی را تحت تأثیر قرار دهند، ضروریست.

وی بیان داشت: شناخت اجزاء بسیار اساسی و حساس بوده و در صورتی که یک یا چند جزء مورد غفلت قرار گیرد، برحسب درجه اهمیت آنها راه رسیدن به توسعه دورتر خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان یادآورشد: اجتناب از عوارض نامطلوب خطاهای مکرر و افزایش درصد موفقیت در اهداف مورد نظر، مستلزم نگرش سیستماتیک و ارائه یک مدل همه جانبه است که در آن متغیرها با ضرایب و درجه اهمیت شان مد نظر قرار گیرند.