  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

تولید ماهیان زینتی استان مرکزی به 12 میلیون قطعه می رسد

تولید ماهیان زینتی استان مرکزی به 12 میلیون قطعه می رسد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات استان مرکزی گفت: تولید ماهیان زینتی در سال گذشته به 11 و نیم میلیون قطعه رسیده و پیش بینی می شود این میزان تا پایان امسال به 12 و نیم میلیون قطعه برسد.

هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اکنون 28  مرکز پرورش ماهیان زینتی در استان مرکزی ایجاد شده است که زمینه اشتغال مستقیم 500 نفر را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه سالانه 90 میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور تولید می شود گفت: استان اصفهان با تولید 30 میلیون رتبه نخست، مرکزی با 11 و نیم میلیون دوم و استان تهران با تولید نه میلیون قطعه ماهی زینتی جایگاه سوم تولید را در کشور به خود اختصاص داده است.

موسوی با اشاره به اینکه، استان مرکزی در زمینه تنوع تولید رتبه نخست را در کشور داراست گفت: پرورش دهندگان ماهیان زینتی در استان 55 گونه از 90 گونه آبزیان زینتی را تولید و تکثیرمی کنند.

وی خاطر نشان کرد: پرداخت دو میلیارد ریال تسهیلات، اختصاص چهارهزارمترمربع زمین، تسهیل در صدور پروانه و برگزاری هزار ساعت کلاسهای ترویج و آموزش گونه های مختلف آبزیان تزئینی از جمله فعالیتهای شیلات استان برای توسعه پرورش ماهیان زینتی بوده است.

مدیر شیلات استان افزود: اکنون پرورش ماهیان زینتی در گروه مشاغل خانگی قرار گرفته و سرمایه گذاران این بخش علاوه بر تسهیلات ارزان قیمت، از واگذاری زمین، معافیت پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان، تخفیف مالیاتی و جوایز صادرات استفاده کنند.
کد مطلب 1204709

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها