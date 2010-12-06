تولید ماهیان زینتی استان مرکزی به 12 میلیون قطعه می رسد

هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اکنون 28 مرکز پرورش ماهیان زینتی در استان مرکزی ایجاد شده است که زمینه اشتغال مستقیم 500 نفر را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه سالانه 90 میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور تولید می شود گفت: استان اصفهان با تولید 30 میلیون رتبه نخست، مرکزی با 11 و نیم میلیون دوم و استان تهران با تولید نه میلیون قطعه ماهی زینتی جایگاه سوم تولید را در کشور به خود اختصاص داده است.

موسوی با اشاره به اینکه، استان مرکزی در زمینه تنوع تولید رتبه نخست را در کشور داراست گفت: پرورش دهندگان ماهیان زینتی در استان 55 گونه از 90 گونه آبزیان زینتی را تولید و تکثیرمی کنند.

وی خاطر نشان کرد: پرداخت دو میلیارد ریال تسهیلات، اختصاص چهارهزارمترمربع زمین، تسهیل در صدور پروانه و برگزاری هزار ساعت کلاسهای ترویج و آموزش گونه های مختلف آبزیان تزئینی از جمله فعالیتهای شیلات استان برای توسعه پرورش ماهیان زینتی بوده است.

مدیر شیلات استان افزود: اکنون پرورش ماهیان زینتی در گروه مشاغل خانگی قرار گرفته و سرمایه گذاران این بخش علاوه بر تسهیلات ارزان قیمت، از واگذاری زمین، معافیت پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان، تخفیف مالیاتی و جوایز صادرات استفاده کنند.