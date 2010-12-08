بیشترین آمار مدارس دو نوبته اصفهان مربوط به مقطع ابتدایی است

سید مجید عاملیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه مدارس غیردولتی به صورت خودجوش بخشی از بار آموزشی را بر عهده دارند، افزود: برخی مدارس غیر دولتی در خصوص کیفیت‌تعلیم و تربیت عملکرد خوبی داشته‌اند و این روند در مدارس دولتی نیز به چشم می‌خورد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت امکانات و تجهیزات در مدارس دولتی مطلوبتر است، گفت: برخی مدارس غیر دولتی به سبب میزان شهریه‌ای که دریافت می‌کنند و به دلیل دارا بودن از فضایی که متناسب با فضای مدرسه نیست با تعداد دانش‌آموز کم به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: اقبال مردم در خصوص ثبت نام در مدارس دولتی و غیردولتی متفاوت است به طوری که ثبت نام در بسیاری از مدارس دولتی به معضل و مشکل تبدیل شده که این امر موجب شده بسیاری از مدارس غیردولتی به دلیل عملکرد خوب مورد اقبال مردم و والدین قرار بگیرند.

عاملیان با اشاره به اینکه بسیاری از مدارس غیردولتی به دلیل وجود برخی مشکلات در شرف تعطیلی به است بیان داشت: این امر موجب شده که اقبال و مراجعه مردم برای ثبت نام در این مدارس کمتر شود.

وی تک شیفته بودن مدارس غیردولتی را یکی از زمینه‌های استقبال مردم به ثبت نام در این مدارس دانست و عنوان کرد: سعی شده که سالانه از میزان مدارس دو نوبته دولتی کاهش داده شود و این کار با موفقیت در استان اصفهان پیش رفته است.

رئیس آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در بسیاری از مناطق و نواحی مدارس دو نوبته مقطع دبیرستان اصلا وجود ندارد و در مقطع راهنمایی نیز به شدت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر در بخش ساخت مدارس در استان اصفهان اقدامات خوبی انجام شده است، اظهار داشت: در مهر ماه سال جاری آمار قابل توجهی کلاس درس و نمازخانه وارد سیستم آموزش و پرورش شده است.

رئیس آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در 22 بهمن و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی نیز تعداد بیشتری کلاس و مدرسه جدید وارد سیستم آموزشی استان خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش استان اصفهان عملکرد و حضور خیرین مدرسه‌ساز را در استان اصفهان مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: از سوی مجلس در بحث ساخت و ساز و تخریب و نوسازی بودجه قابل توجهی به تصویب رسیده که این امر تحول بزرگی در بحث ساخت و ساز است.