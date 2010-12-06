رحم خدا مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گتوند طرح آبرسانی به این شهرستان را شامل حفر و احداث یک حلقه چاه و ساختمان سرچاهی، ساخت دو مخزن پنج هزار مترمکعبی، تلمبه خانه، سیستم کلرزنی و محوطه سازی عنوان کرد.

مهدی زاده، اعتبار هزینه شده این طرح را تا کنون 17 میلیارد ریال ذکر و خاطر نشان کرد: طبق برآوردهای اولیه 60 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح در نظر گرفته شده که با توجه به اعتبار تخصیص داده شده، برای تکمیل و احداث 43 میلیارد ریال دیگر نیاز است.



وی با بیان اینکه اواخر سال گذشته عملیات حفر چاه، ساختمان سرچاهی و محوطه سازی به پایان رسید، افزود: این چاه 140 لیتر در ثانیه ظرفیت آبدهی دارد که با توجه به نیاز آب شرب مردم گتوند در حال حاضر 100 لیتر در ثانیه آب از آن برداشت می شود.



به گفته مهدی زاده، در این طرح آبرسانی، آب پس از برداشت از چاه توسط خط انتقالی به طول 3.2 کیلومتر به مخزن ذخیره تاسیسات قدیم وارد و پس از کلرزنی در 90 کیلومتر شبکه توزیع آب شهری گتوند توزیع می شود.



مدیر اداره آبفای گتوند، نیمی از شبکه آب این شهر را فرسوده و نیازمند اصلاح دانست و با بیان اینکه تاکنون 25 کیلومتر از شبکه توزیع این شهر اصلاح شده و 44 کیلومتر دیگر نیاز به اصلاح و بهسازی دارد، افزود: برای اصلاح مقادیر باقیمانده 9 میلیارد ریال دیگر نیاز است، این در حالی است که برای سال جاری فقط یک سوم اعتبار پیشنهادی تخصیص داده شد.



مهدی زاده متوسط مصرف آب شرب مشترکین گتوند را هفت هزار و 500 مترمکعب در شبانه روز عنوان کرد.



وی همچنین از تعویض تمامی کنتورهای خراب در گتوند در راستای اصلاح الگوی مصرف و با هدف بهینه سازی مصرف و کاهش هدررفت آب خبر داد.



گتوند با 22 هزار نفر جمعیت و پنج هزار و 800 مشترک در شمال استان قرار دارد.

