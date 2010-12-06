دانشمندان هسته ای محافظت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد حسن شجاعی‌فر شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم هفتمین روز شهادت دکتر مجید شهریاری که در امامزاده سیدابراهیم (ع) زنجان برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دانشمندان هسته ای کشور در حال حاضر محافظت می شوند، افزود: با دستور رئیس جمهوری مسکن های ویژه ای برای تعدادی از دانشمندان هسته ای کشورمان درست شد و از دو ماه قبل نیز دکتر شهریاری در این مسکنها ساکن بودند و کلیه اصول حفاظتی در خصوص ایشان رعایت می شد و حتی در مسیر نیز ایشان محافظ داشتند.

وی با بیان اینکه با وجود دانش صلح آمیز ترورهای اخیر، دانشجویان ایرانی هیچگاه سنگر هسته‌ای را خالی نخواهند گذاشت ادامه داد: همه ترورها با برنامه‌ریزی دقیق صورت می‌گیرد و هدف اصلی دشمن کسانی است که نام آنها در قطعنامه سازمان ملل آورده شده است.

شجاعی فر با اشاره به اینکه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران هیچ شباهتی با یک ترور کور و معمولی ندارد، تصریح کرد: این ترورها کاملاً هدفدار بوده و به طور حتم آمریکا و اسرائیل پشت این ترورها هستند.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به ناکامی‌های دشمنان در مقابله با انرژی هسته‌ای ایران از بُعد سیاسی اشاره کرد و گفت: به طور حتم این ناکامی دشمنان باعث شده است تا آنها به فکر ضربه زدن به انرژی هسته‌ای ایران از داخل باشند و بهترین شیوه برای رسیدن به مقصود خویش را در ترور شخصیت‌های علمی در حوزه فیزیک هسته‌ای می‌دانند.

شجاعی فر ادامه داد: دشمنان ایران از این قضیه غافل هستند که شهید شهریاری تعداد زیادی از افراد مثل خود را تربیت کرده است و این ترورها نه تنها خدشه‌ای به روند توسعه انرژی هسته‌ای ایران وارد نکرده است، بلکه انگیزه دانشجویان را نیز برای تحصیل در این رشته بالا برده است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه دانشجویان زیادی هستند که بعد از انجام این ترورها تمایل برای تحصیل در علم فیزیک هسته‌ای دارند، افزود: دانشجویان ایرانی به این نکته واقف شده‌اند که هدف اصلی دشمن از این ترورها خالی کردن سنگر هسته‌ای ایران است، به همین خاطر با رویکرد جدی به سمت این انرژی، هیچگاه شاهد خالی شدن سنگرهای هسته‌ای در کشور نخواهیم بود.