به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، سیدجعفر حجازی شامگاه یکشنبه در ستاد سرمایه گذاری استان اظهارداشت: دولت با برداشتن محدودیت ‌ها ،امنیت لازم برای سرمایه ‌گذاری اقتصادی را در این استان فراهم کرده و بخش خصوصی از این فرصت باید استفاده کند.

وی با بیان اینکه دولت با سرمایه‌ گذاری در بخش ‌های مختلف در خوزستان ، بستر لازم را برای سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی فراهم کرده است، گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری از اولویتهای مهم دولت است.



استاندار سیستان و بلوچستان همچنین به برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان در زمینه صنایع پتروشیمی در نیمه اسفندماه امسال، عنوان کرد: دستگاه های مربوطه تا قبل از برگزاری این همایش باید فرصتهای سرمایه گذاری که قرار است به عنوان پروژه در اختیار سرمایه گذار قرار بدهند را به صورت دقیق مورد مطالعه قرار بدهند تا سرمایه گذار با آگاهی بیشتر در زمینه طرح ها و پروژه ها تصمیم گیری کند.



استاندار خوزستان با اشاره به اینکه این همایش با حضور سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی برگزار می شود، ادامه داد: جذب سرمایه ‌گذاری در استان و شهرستان ‌ها با جدیت در حال پیگیری است.



وی افزود: همه اقدامات برای برگزاری این همایش انجام شده و تا کنون 100 سرمایه‌ گذار خارجی که علاقه‌ مند به ورود به کار در بخش پتروشیمی هستند شناسایی شده ‌اند.



حجازی با بیان این مطلب که خوزستان بر اساس ظرفیت‌های موجود و ارتباط با دریا، خشکی و مرزهای متنوع، مهم ‌ترین استان کشور بعد از پایتخت است، عنوان کرد: این ویژگی‌ ها در هیچ استان دیگر کشور وجود ندارد؛ همچنین مجموع متوسط سرمایه ‌گذاری ‌های دولت، بانک‌ ها، شرکت ‌های دولتی و دیگر سرمایه گذاری‌ های خارجی و داخلی در خوزستان بین چهار تا چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال می ‌رسد.