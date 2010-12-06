ایرانیها در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند

حاجی عبدالهادی فرهنگ در حاشیه سفر هیئت تجاری افغانستان به استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: کالاهای ایرانی بسیار خوب و مرغوب است و در میان مصرف کنندگان افغانی جای خود را باز کرده و می تواند کالاهای بیشتری وارد کشور ما شده و به فروش برسد.

وی افزود: باید سرمابه گذاران قزوین را برای حضور در افغانستان تشویق کنیم تا شرکتهایی را افتتاح کنند و سرمایه گذاری بیشتری کنند و برای آن که بتوانند هزینه های حمل و نقل را که گران است کاهش دهند پیشنهاد می کنیم با با راه اندازی کارگاهها

در آنجا به سودآوری کار خود کمک کنند.

فرهنگ تصریح کرد: از ایران از جمله استان اصفهان شرکت های زیادی در کشور ما حضور پیدا کرده اند اما با اطلاعاتی که کسب کرده ایم از تجار قزوینی ها درخواست می کنیم شرکتهای تولیدی در افغانستان راه اندازی کنند زیرا در دراز مدت به نفع آنهاست و با مدیریت خوبی که در استان قزوین وجود دارد فکر می کنم می توانیم روابط را توسعه دهیم.

رایزن اقتصادی و بازرگانی سفارت افغانستان در ایران یادآور شد‌: هم اکنون برخی کالاها مانند مواد شوینده در افغانستان بازار بسیار خوبی دارد و کاملا شناخته شده و مورد استقبال قرار گرفته و در این بازار حرف اول را شوینده های تولیدی در قزوین می زند.

وی گفت: در بخش انرژی شما می توانید در افغانستان سرمایه گذاری کنید چون قدرتمند هستید و ما هم در بخش معادن قوی هستیم و دعوت می کنیم تا سرمایه گذاران ایرانی برای استخراج معادن به افغانستان بیایند چون معادن ما در دنیا بی نظیر است و وابسته به دولت نیست در دست بخش خصوصی است و هر چند کشورهای مختلفی آمده اند و در بخش معادن سرمایه گذاری کرده اند اما مایلیم ایرانی ها در این حوزه وارد شوند.

فرهنگ تصریح کرد: به شما اطمینان می دهیم که تجارت در کشور افغانستان اقتصادی و سودآور سات و در دراز مدت هم درآمدهای زادی را نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد.