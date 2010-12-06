ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد تیم پرسپولیس در هفتههای اخیر ضمن بیان مطلب فوق گفت: در فوتبال دنیا چنین اتفاقهایی برای تیمهای بزرگ همچون بایرن مونیخ و رئال مادرید رخ میدهد اما اگر این نتایج مانند چلسی ادامه دار باشد، میگویند آن تیم دچار بحران شده و باید با پیدا کردن دلایل این افت، در صدد رفع آن برآمد. پرسپولیس هم روند بسیار خوبی داشت اما چرا در این مدت ناگهان دچار افت شدید شد، موضوعی است که نیاز به کالبد شکافی منطقی دارد.
وی با اشاره به این ضرب المثل قدیمی که "تا نباشد چیزکی، هرگز نگویند چیزها" اضافه کرد: ما از بیرون میشنویم اما آیا اختلافی در تیم بوجود آمده که ناگهان باقری که بازیکن محبوب و مهره تاثیرگذار تیم بود، نیمکت نشین میشود و به این بازیکن بر میخورد؟. شاید پشت پرده مسائلی رخ داده که ما از آن بی اطلاع هستیم و باعث نتایج اخیر تیم شده است.
مربی پیشین تیم پرسپولیس اضافه کرد: پرسپولیس از نظر فنی مشکل دارد و بد بازی میکند. البته مربیان آن پس از بازی میگویند ما موقعیتهای زیادی را از دست دادیم و برخلاف روند بازی حریف گل زد، در حالیکه یکی از اصول فوتبال گل نخوردن است، شما هم گل نخورید و به جای شکست خوردن، با نتیجه مساوی زمین مسابقه را ترک کنید.
وی با بیان اینکه بازیکنان میانی پرسپولیس هماهنگ نبوده و به خوبی پرس نمیکنند و مهاجمان هم از ناهماهنگی رنج میبرند، تصریح کرد: وقتی تیمی سه یا چهار گل میخورد، نمیتوانند بگویند به دلیل بدشانسی یا مسائل دیگر این باختها رقم خورده است. بنابر این پرسپولیس هم اسیر مشکلاتی است که خدا نکند عامل آن مشکلات روحی-روانی و اختلافات درونی باشد.
ابراهیمی اضافه کرد: این حدس من است که در چهره مدیر باشگاه، مربی و بازیکنان پرسپولیس شادابی و صمیمت گذشته دیده نمیشود. نمیدانم مشکل تیم چیست زیرا درون مجموعه پرسپولیس نیستم اما در شرایط فعلی پرسپولیس بد بازی میکند که یا دلیل آن افت بازیکنان و بی انگیزگی آنهاست، یا کادرفنی خوب تیم را تمرین و هدایت نمیکند و یا اختلافاتی درون تیم وجود دارد که عامل این ناکامیها شده است.
وی در مورد اینکه آیا داوری عامل ناکامیهای اخیر پرسپولیس بوده؟، اظهار داشت: اگر من اختلافی با فدراسیون داشته باشم، دلیلی نمیشود داوران علیه تیم من قضاوت کنند. میگویید یک گل از روی نقطه پنالتی خورده اید، پس چرا نمیتوانید گل بزنید و این عقب افتادن را جبران کنید. وقتی یک تیم پس از گل خوردن نمیتواند خودش را جمع کند، مشکلاتی دارد. همه میگویند بازیکنان پرسپولیس در 30 دقیقه پایانی مسابقه با افت بدنی مواجه میشوند و یکی از دلایل شکستها اخیر است.
مربی پیشین پرسپولیس در مورد اینکه بعضی از مربیان نمیتوانند با بازیکنان بزرگ کار کنند و آنها را از تیم کنار میگذارند، خاطرنشان کرد: امروز بازیکنانی که برای مردم دلچسب هستند یا از این تیم رفته و یا آنها را به تیم نمیآورند. پرسپولیس خوب یارگیری نکرده و نیمکتی قوی ندارد تا مربی بتواند در مواقع ضروری نفرات مدنظرش را به میدان بفرستد. درگذشته وقتی محمدخانیها و پیروانیها در زمین بودند، رهبریفردها یا هاشمینسبها روی نیمکت بودند اما امروز اینگونه نیست.
وی در ادامه گفتگوی با خبرنگار مهر به موضوعی تعجب آور در تیمهای پایه باشگاه پرسپولیس اشاره و تاکید کرد: وقتی به مربیان تیمهای نوجوانان، جوانان و امید گفته میشود خودتان پول در آوردید و هزینه کنید یعنی اینکه مربی برود در خانه بازیکنش و بگوید این بازیکن آینده دار است اما امروز باید برای ساختن آن 3 میلیون تومان هزینه کنید. این یعنی کاسه گدایی و از دست رفتن بازیکنان مستعد. بطور مثال پرویز کماسی بازیکنی برای امیدها پرسپولیس فرستاد اما به وی گفته اند 3 میلیون بدهید تا نامت را وارد لیست نفرات تیم کنیم.
ابراهیمی با اشاره به اینکه جدایی کریم باقری در روند پرسپولیس تاثیر منفی بسیاری گذاشت زیرا بازیکنان وی را دوست داشتند، در پایان گفت: روزی به دایی گفتم شما آقای گل دنیا هستید و برای اینکه محبوب بمانید، آنقدر فوتبال بازی نکن که بدجوری تو را کنار بذارند. چندی پیش هم باقری را دیدم و گفتم تو اسطوره فوتبال مملکت هستی، چرا در پرسپولیس بازی نمیکنی، گفت نمیتوانم جوابت را بدهم، به همین دلیل به وی گفتم فوتبال را در این شرایط کنار بگذار. نمیدانم آیا اختلافی بین دایی و باقری بوده است اما در مجموع این مسئله به پرسپولیس ضربه زد.
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