به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس که فصل قبل با کسب عنوان قهرمانی رقابتهای جام حذفی به لیگ قهرمانان آسیا راه یافت، در شرایطی که زمان زیادی به شروع این رقابتهای آسیایی باقی نمانده شرایط فنی خوبی ندارد و شاگردان علی دایی در سه بازی گذشته شکست خورده اند. در این بین علی دایی و حبیب کاشانی در تلاشند تا هرچه سریعتر تیم را از این وضعیت خارج کنند. شاید بازگرداندن شیث رضایی از سوی علی دایی یکی از این اقدامات باشد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس که بعد از شکست این تیم برابر پیکان بازهم قاطعانه از علی دایی حمایت کرد در مورد بازگشت شیث رضایی به این تیم گفت: قرار بود روز یکشنبه یک جلسه با تیم داشته باشیم، به همین خاطر من به مجموعه درفشی فر رفتم و دیدم که شیث رضایی نیز در محل حضور دارد. شیث به من توضیح داد که با علی دایی صحبت کرده است و ایشان هم پذیرفته اند که به تمرینات برگردم.

وی ادامه داد: این خبر خوشی است که علی دایی برای هواداران ما دارد و من امیدوارم در این فرصتی که شیث رضایی داشته، کاملا فکر کرده باشد و تمام هم و غم خود را برای کمک به تیم قرار دهد.

کاشانی در پاسخ به این پرسش که "شاید از این تصمیم دایی این طور سوء تعبیر شود که بعد از شکست های اخیر مجوز بازگشت شیث را صادر کرد" گفت: علی دایی رأسا در این گونه موارد تصمیم می گیرد. روحیات ایشان را همگان می شناسند. زمانی که علی دایی سرمربی تیم ملی هم بود، اگر قرار بود بازیکن بیاید و به گروه ایشان اضافه شود، حتی اگر سفارش مسئولین عالیرتبه هم در میان بود، علی دایی نمی پذیرفت و تصمیم خودش را اجرا می کرد. شاید تفاوت علی دایی با دیگران این باشد که او خود تصمیم می گیرد و مشورت هم می کند، اما در نهایت خودش نظر آخر را می دهد. حالا جا دارد به علی دایی بابت تصمیمی که گرفته تبریک بگوییم که در این مقطع رای به بازگشت شیث رضایی داد و به امید خدا بتواند از توانایی های وی در جهت اهداف تیم استفاده کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد شایعاتی مبنی بر مذاکره با مصطفی دنیزلی و حمید استیلی گفت: این موضوع کذب محض است. من با دنیزلی صحبت نکرده ام، حمید استیلی هم از دوستان خوب من هستند که نزدیک به دو ماه است که ایشان را ندیده ام و یک ماهی هم می شود که حتی گفتگوی تلفنی هم نداشته ایم که بخواهم چنین صحبتی کرده باشم. تمام هم و غم باشگاه این است که با همین کادر فنی کار را به پیش ببریم تا بتوانیم از شرمندگی هواداران هم خارج شویم.

حبیب کاشانی با اشاره به تعاملی که بین مدیریت و کادر فنی پرسپولیس وجود دارد خاطرنشان کرد: طبیعتا عده ای مایل نیستند پرسپولیس ثبات و آرامش داشته باشد و خودشان هر روز موضوع جدیدی را مطرح می کنند. یک روز من و علی دایی را رودرروی هم قرار می دهند، یک روز علی دایی و حسین عبدی و روز دیگر دایی و یحیوی و بحث های این چنینی را مطرح می کنند.

حبیب کاشانی در مورد نشستی که با بازیکنان پرسپولیس داشت گفت: ما جلسه دو ساعته ای با هم داشتیم. کوچکترین عضو خانواده از لحاظ سنی تا بزرگترین عضو خانواده مطالب خود را اعلام کردند و ما نیز نت برداری کردیم. امروز دوشنبه هم جلسه ای با کادر فنی داریم. در جلسه روز یکشنبه، بچه ها صحبت هایی را مطرح کردند که می تواند کمک زیادی به آرامش تیم کند. شاید رفتارهایی از ما سر زده باشد که ممکن است بچه ها تمرکز خود را از دست داده باشند.



کاشانی در پاسخ به این پرسش که در این شرایط "می توان روزهای خوبی را به هواداران وعده داد؟" گفت: به هر حال شرایط ما شرایط خاصی است. تمام موجودی ما همین بازیکنان است و علی دایی هم به این بازیکنان اعتقاد دارند و این اعتقاد علی دایی باعث می شود بتوانیم از تمام ابزارهای موجود استفاده بهینه را ببریم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد احتمال بازگشت کریم باقری به این تیم نیز گفت: دو جلسه با کریم باقری داشتیم و در جلسه ای هم که در حضور علی سعیدلو داشتیم، رئیس محترم سازمان تربیت بدنی به باقری گفتند اگر می توانی با تیم بمانی بمان، اما کریم باقری گفت: هر خواسته ای از من داشته باشید انجام می دهم، اما این یک مورد را چون تصمیم قطعی گرفته ام، از تصمیم خود برنخواهم گشت و بر اجرای آن پافشاری می کنم. لذا ما بنابه اذیت ایشان نداریم و به تصمیمش احترام می گذاریم و امیدوار هستیم دوره ای را بدون حضور کریم باقری بگذرانیم و بتوانیم در جهت آرامش هواداران و مردم خوب و عزیزمان حرکت کنیم.

وی در مورد حمایتی که هواداران از او و علی دایی حتی پس از شکست های اخیر انجام می دهند گفت: ما که شرمنده این هواداران هستیم که واقعا غیرقابل باور است. خودم به عنوان یک مدیر به طور حتم مستحق و مستوجب مجازات هستم. این لطف و بزرگواری هواداران است که نسبت به نوکر خودشان انجام می دهند. شاید هواداران هم مطلع هستند که ما تمام تلاش خود را انجام داده ایم. به لطف خدا شاهد هستید پرسپولیس با کمترین مسائل حاشیه ای به کارش ادامه می دهد تا جایی که بازیکن نمی تواند مدعی شود پولش را دریافت نکرده، محل اقامت یا خورد و خوراکش مناسب نبوده و یا کمبودی احساس کرده باشد.

حبیب کاشانی در اداممه تصریح کرد: به هر حال طبیعتا یک عده از من و از تفکرات من خوششان نمی آید و این تفکر من بعضی ها را اذیت می کند و مایل هستند به نوعی این تیم موفق نباشد. بعضا هم اعتقاد من این است که اگر بودن من به منافع پرسپولیس ضربه می زند، برای حفظ منافع پرسپولیس سعی کنم حتی اگر به حذف شخص حبیب کاشانی منجر شود، این اتفاق رخ بدهد و آن عده نتوانند به منافع پرسپولیس و باشگاه و هوادارانش ضربه بزند. لذا از آنها خواهش می کنم رفتار های غلط و مشکلات من را به حساب باشگاه و هواداران نگذارند و تسویه حساب های شخصی شان با حبیب کاشانی را برای بعد بگذارند تا من هم بتوانم با آرامش برنامه های باشگاه را به پیش ببرم و بتوانم کمکی را به باشگاه پرسپولیس داشته باشم.