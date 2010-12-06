14400 مورد حادثه در مراکز درمانی کردستان به ثبت رسید

فرزام بیدارپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 14 هزار 400 مورد حادثه در مراکز بهداشتی و درمانی استان کردستان به ثبت رسیده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: از مجموع حوادث به ثبت رسیده در مراکز بهداشتی و درمانی کردستان در سال جاری، چهار هزار و 559 مورد که معادل 31 درصد کل حوادث استان را شامل می شود مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفات رانندگی در بخش درون شهری و برون شهری استان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیشترین حوادث ثبت شده در استان را مربوط به شهرهای سنندج، مریوان و قروه دانست و عنوان کرد: آمار حوادث ترافیکی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که بیشترین حوادث ثبت شده مربوط به تصادفات خودرو بوده است.

. بیدار پورخاطرنشان کرد: سال گذشته 21 هزار و 242 مورد حادثه در مراکز درمانی استان کردستان به ثبت رسید که 30 درصد آن مربوط به حوادث ترافیکی بود و با توجه به ثبت 14 هزار موردی حوادث در هشت ماه اول امسال پیش بینی می شود که این آمار افزایش یابد که باید مسئولان و متولیان این بخش تلاش بیشتری را در زمینه کاهش تصادفات رانندگی انجام دهند.

وی به اقدامات انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان با همکاری دیگر ادارات استان در راستای ایمنی و کاهش حوادث اشاره کرد و گفت: سال گذشته 19 هزار نفر از مردم استان در مراکز بهداشتی و درمانی شهری و خانه های بهداشت روستایی آموزش های لازم را در این زمینه فرا گرفتند.