فرهاد نفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ترکیب تیم والیبال سایپا نسبت به سال گذشته تغییرات زیادی کرده است، اظهار داشت: از مجموع 15 بازیکنی که سال گذشته باعث نایب قهرمانی این تیم در لیگ برتر شدند تنها فرهاد ظریف در ترکیب تیم باقی مانده است که آنهم لیبرو است.

وی ادامه داد: سایپا در واقع فقط نام نایب قهرمان را در کنار خود می‎بیند در حالیکه اصلا شبیه تیمی که این عنوان را کسب کرد، نیست. بازیکنانی که در لیگ 88 باعث نایب قهرمانی سایپا شدند همگی از ملی‏پوشان و بازیکنان شاخص بودند که عضو دیگر تیم‌ها شده‎اند.

سرمربی تیم والیبال سایپا با اعلام اینکه این تیم با ساختار جدید و جوان خود نیازمند فرصت بیشتر برای رسیدن به شرایط مطلوب‎تر است، یادآور شد: بازی‏های آسیایی گوانگجو و حضور تیم ملی والیبال در این بازی‏ها نیز روی کار ما تاثیر داشت. آرش کمالوند و مهدی مهدوی دو بازیکن ملی‏پوش ما هستند که به دلیل حضور در گوانگجو خیلی دیر به ترکیب تیم ملحق شدند. طوریکه عملا تمرینی با دیگر بازیکنان نداشتند.

نفرزاده تاکید کرد: نبود این دو بازیکن ملی‎پوش تاثیر منفی روی برنامه ریزی‎ها سایپا داشت. با این حال دیدار ما در زمان مقرر برگزار شد در حالیکه دیدار تیم‎های کاله و داماش را به زمان دیگری موکول کردند. این کار درست نبود. برنامه بازی‌ها و دیدارهای تیم‎هایی که بازیکن ملی‎پوش دارند یا نباید تغییر می‌کرد و یا برای هر چهار تیم تغییر می‌کرد.

سرمربی تیم والیبال سایپا در پایان گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به هر حال ناهماهنگی دو بازیکن ملی‌پوش‌مان و به دنبال آن ناهماهنگی در دریافت‌های اول و حمله باعث شکست‌مان شد. البته باریج اسانس تیمی خوب و شایسته نشان داد. در هر صورت سایپا طی هفته آینده خود را به عنوان یکی از قدرت‌های امسال نشان خواهد داد.

در چارچوب هفته نخست مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم سایپا یکشنبه شب در مصاف با باریج اسانس کاشان متحمل شکست 2 بر 3 شد.