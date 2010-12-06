امر به معروف و نهی از منکر از ارکان اساسی اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حجت الاسلام حسین کوثری یکشنبه شب در جلسه امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شیروان اظهار داشت: باید امر به معروف و نهی از منکر را از لایه های زیرین جامعه به ویژه قشر دانش آموز و دانشجو شروع کنیم و در محیطهای آموزشی اقداماتی انجام دهیم تا دانش آموزان به آمرین به معروف و ناهیان از منکر خوب و دارای ارزشهای انسانی و اسلامی تبدیل شوند.



وی عنوان کرد: اگر به الزامات ماه محرم توجه کنیم مهم ترین الزام آن احیای امر به معروف ونهی از منکر است چرا که هدف امام حسین (ع) هم رسیدن به همین فرضیه الهی بود.



حجت الاسلام کوثری با اشاره به اینکه اهداف امام حسین (ع) اصلاح امت بر اساس دین و دیانت و امر به معروف و نهی از منکر است افزود: از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، احیای مجالس امام حسین(ع)، احیای موقوفات که وقف یکی از پشتوانه های دقیق ومهم برای تشکل امر به معروف ونهی از منکر است.



کوثری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در هفته بسیج بیش از 700 نفر از جوانان و نوجوانان غیور این شهرستان در بسیج ثبت نام نموده اند امید می رود از طریق جذب بسیجی و انسا نهای پاک روز بر این جمعیت عاشورایی افزوده شود و امت اسلامی همچنان بسیجی پا بر جا بماند.



فرماندار شهرستان شیروان نیز در این جلسه گفت: امر به معروف ونهی از منکر را باید از حوزه فکر واندیشه شروع کرد.



علی اصغر محمودزاده اظهار داشت: امر به معروف ونهی از منکر یکی از اسناد و مدارک با ارزش است که می توانیم به عنوان یک سند و چراغ روشن نظام جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد و باید در صحنه دین و منافع اسلام پایدار بمانیم چرا که در سایه دین است که منافع شخصی به دست می آید و دین باوری به معنای واقعی در جامعه رواج پیدا می کند.



وی تصریح کرد: متاسفانه امروزه در محیطهای دانشگاهی نظریه و تفکرات اندیشمندان غربی تدریس و اشاعه می شود که این بزرگترین ضربه را به حوزه تفکر دینی می زند و امروزه ما وظیفه داریم تا با توکل بر خداوند ارزشهای الهی را در جامعه گسترش دهیم و اجازه ندهیم دشمن با دخالتهای خود ضربه ای به دین مداری وارد آورد و این امر ممکن نیست جز با سایه رهبری و وحدت و یکپارچگی میهن عزیز اسلامی و امید می رود حضور مسئولان در این مراسم بصورت جدی و موثر صورت گیرد تا از این طریق در معرض دید جهانیان باشیم.



در دهه امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان شیروان بیش از 20 برنامه اجرا خواهد شد.