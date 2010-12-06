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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۹

غضنفری:

148 مقاله به همایش ملی زن و اهداف توسعه هزاره ارسال شد

148 مقاله به همایش ملی زن و اهداف توسعه هزاره ارسال شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دبیر همایش ملی زن و اهداف توسعه هزاره از ارسال 148 مقاله به این همایش ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، هنگامه غضنفری عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در مرحله نهایی داوری این همایش تعداد 30 مقاله به صورت سخنرانی و 30 مقاله نیز به صورت پوستر پذیرش شدند.

وی با اشاره به محورهای این همایش خاطر نشان کرد: ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی، ترویج و تبلیغ برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان از جمله محورهای این همایش است.

دبیر همایش ملی زن و اهداف توسعه هزاره، کاهش مرگ و میر کودکان، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماریها، تضمین پایداری محیط زیست، ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه و پیشرفت و بهبود وضع بهداشت مادران را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.

غضنفری با اشاره به اهداف برگزاری همایش ملی زن و اهداف توسعه هزاره بیان داشت: شناخت موقعیت زنان در سند توسعه هزاره، جایگاه زنان در برنامه توسعه کشور، نقش و سهم زنان در تسهیل روند توسعه یافتگی بر اساس ویژگی های سند، کمبودها و نارسایی های پیش روی زنان را از جمله اهداف برگزاری این همایش دانست.

وی موقعیت ایران در تحقق اهداف توسعه هزاره و جایگاه زنان در برنامه ها، نقاط ضعف و قدرت اجرای سند در جهان و ایران، تداخلات بین المللی و روند عمومی تحقق سند در کشور های مختلف را از اهداف دیگر این برگزاری این همایش دانست.

کد مطلب 1204747

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