به گزارش خبرنگار مهر محمدهادی ایازی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در مراسم اختتامیه دومین دوسالانه مجسمه‌های شهری که عصر روز گذشته، 14 آذر در تالار حرکت برگزار شد، گفت: یکی از مسائل تاثیرگذار در مورد هویت، پرداختن به موضوع‌های فرهنگی در شهرها است.

وی به خلا آثار هنری در تهران اشاره کرد: در کلان شهری مثل تهران خلا آثار هنری را به طور واضح شاهد هستیم. رویکرد سازمان زیباسازی این بوده است تا فضایی ایجاد کند که هنرمندان تجسمی به خصوص مجسمه‌سازان به این موضوع بطور جدی بپردازند.

ایازی افزود: این مسیری است که باید ادامه پیدا کند. به همین دلیل وعده می‌دهیم که تا پایان سال حداقل 65 اثر حجم در شهر نصب می‌شود.

سید محمد جواد شوشتری، رئیس سازمان زیباسازی نیز در بخش دیگری از این مراسم در مورد اهمیت مجسمه‌سازی ابراز کرد: بحث مجسمه‌سازی و هنرهای تجسمی از مباحثی است که در این دوران شهرداری بسیار جدی به آن توجه کرده است.

وی با بیان اینکه تهران 760 کیلومتر مربع وسعت دارد و دارای دو هزار پارک و فضای سبز است، اظهار کرد: با وجود چنین وسعتی در تهران، فضاهایی که بتواند در زندگی امروزی، انسان را خوشحال یا حتی آرام کنند مانند تندیس و مجسمه کم هستند. نخبگانی که می‌توانند در این کار به شهرداری کمک کنند، مجسمه‌سازان و هنرمندان هستند.

شوشتری به مجسمه‌سازان این نوید را داد که از ایده‌های آنها در شهرداری استقبال می‌شود: بخشی از مجسمه‌سازی ایده و بخش دیگری اجرا است که ما از هر دوی آنها استقبال می‌کنیم. در مدتی که دوسالانه برگزار شده بود، بسیاری از مدیران شهری از آن بازدید کردند و امدیواریم آثاری در شهر برای نصب مجسمه‌های این نمایشگاه جانمایی شود.

رئیس سازمان زیباسازی در مورد برگزاری دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی ابراز کرد: خوشحالم بگویم که هیئت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری با برگزاری دومین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی موافقت کردند و آن را در سال آینده یا سال 91 برگزار می‌کنیم.



وی خطاب به هنرمندان گفت: تمنای من از همه هنرمندان این است که سازمان زیباسازی را ماوای حمایت از طرح‌هایشان بدانند و آثار خود را به شورای هنری سازمان ارسال کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

همچنین محمد مهدی احمدی بافنده، قائم مقام معاون خدمات شهری در ادامه مراسم به توصیف وضعیت تهران پرداخت: می‌خواهیم کلان شهر تهران را به جهان شهر تبدیل کنیم. درحالی که جهان شهرها از صنایع پولی بدست نمی‌آوردند. هنر و فکر در آنجا نقش آفرینی می‌کند. ما در شهری مانند تهران چقدر از طریق جذب گردشگر پول در می‌آوریم؟ چرا بازار هنر کساد است؟ چرا ظرفیتی بوجود نیاورده‌ایم که هنرمندان بتوانند به وسیله ارائه آثارشان کسب درآمد کنند؟

وی در مورد تجربه دیگر شهرها در این زمینه گفت: با برخی از مسئولان سفری به دانشگاه سوربن داشتیم و با تعدادی از مسئولان فرانسوی در مورد زیباتر شدن شهر تهران صحبت کردیم. آنها گفتند برای زیبایی در شهرهایشان در روز از رنگ و در شب از نور استفاده می‌کنند.

احمدی بافنده ادامه داد: دنیای تکنولوژی از رنگ، نور و حجم برای زیبا کردن شهرها استفاده خیلی زیادی می‌کند و این باعث می‌شود شهرها به مجموعه‌ای برای جذب گردشگر تبدیل شوند. به همین دلیل برنامه‌های سازمان زیباسازی می‌تواند خلاهای ما را برای جذب گردشگر و زیبایی شهر پر کند.

مجتبی موسوی، مدیر امور حجم سازمان زیباسازی و دبیر دومین دوسالانه مجسمه‌های شهری هم در این مراسم از ادامه دوسالانه خبر داد: دوسالانه مجسمه‌های شهری در بدو امر بنظر یک نوآوری در فعالیت‌های هنری کشور به حساب می‌آمد که خیلی از مدیران شهری به عنوان اتفاقی که دومی نخواهد داشت، به آن نگاه می‌کردند.

وی افزود: ادامه این دوسالانه دغدغه من بود و خوشبختانه برپایی دومین دوره آن پاسخی به این دغدغه بود. برگزاری دوسالانه دوم این فکر را تقویت می‌کند که به یک جریان تثبیت شده نزدیک شده‌ایم و این برنامه تنها یک حرکت فرهنگی نیست که به شهرداری مربوط شود بلکه اکنون به عنوان مطالبه‌ای از سوی جامعه هنری تلقی می‌شود.

موسوی با بیان اینکه از فاصله دوره اول تا دوم دوسالانه 40 اثر از هنرمندان مختلف مجسمه‌ساز خریداری شده است، گفت: در جریان دوسالانه اول تعدادی از شهرداران شهرهای دیگر از نمایشگاه بازدید کردند و از برخی از آثار خوششان آمده بود. امیدواریم این اتفاق در این دوسالانه هم بیفتد.

وی همچنین در مورد برنامه‌های سازمان زیباسازی در زمینه مجسمه‌سازی اظهار کرد: مدیر سازمان (محمد جواد شوشتری) در تلاش است که فضایی به عنوان موزه شهری به منظور نگهداری مجسمه‌های نصب شده در شهر همچون فردوسی، خیام و.. اختصاص پیدا کند یعنی مجسمه‌های اصلی به این موزه انتقال پیدا کند و کپی از آنها در میادین شهر نصب شود.

موسوی ادامه داد: ایجاد کارگاه و برنامه ریزی برای راه‌اندازی شهرک مجسمه‌سازی از دیگر برنامه‌هایی است که سازمان زیباسازی برای اجرایی شدن آنها در تلاش است.

بهروز دارش، مجسمه‌ساز و از اعضای هیئت داوران نیز پیش از اهدای جوایز به برندگان دوسالانه گفت: موفقیت این برنامه را در همکاری میان هنرمندان و شهرداری تهران می‌دانم. دومین دوسالانه مجسمه‌سازی را از دوره اول آن موفق‌تر می‌دانم و امیدوارم بتواند به یک دوسالانه بین‌المللی تبدیل شود.

این مجسمه‌ساز پیشکسوت عنوان کرد: من به داوری منصفانه اعتقاد زیادی ندارم اما اعضای هیئت داوران تمام سعی خود را انجام داد تا آثاری را که شایسته هستند، انتخاب کند اما افسوس می‌خورم که تنها پنج اثر برگزیده شد.

وی همچنین با بیان اینکه بهترین داوران خود مجسمه‌سازان هستند، نسبت به ایجاد کارگاهی برای هنرمندان ابراز امیدواری کرد.

در ادامه با حضور ایازی، احمدی بافنده، شوشتری، موسوی، دارش، ملکدادیار گروسیان (مجسمه‌ساز) و سعید شهلاپور (مجسمه‌ساز) از محسن وزیری مقدم به عنوان یکی از نقاشان و مجسمه‌سازان پیشکسوت تقدیر شد.

در بخش ویژه هم هیچ اثری برای کسب رتبه‌های اول تا سوم حائز خصوصیات لازم عنوان نشد و رضا امیدیار احمدی با اثر سرو شهید، زهره وحیدی‌فرد با اثر انقلاب اسلامی، نغمه فکور زاده با اثر یادمان شهدای انقلاب اسلامی و حسین شناور با اثر درخت سرخ تقدیر شدند.

در بخش آزاد نیز ابراهیم اسکندری با اثر صندوق، شبنم حسینی با اثر گودال، نرگس رحیم ز‌اده با اثر بدون عنوان، علی جاجی مرادی با اثر ملانصرالدین، آذر شیخ‌الدین زاده با اثر حشمت خانم و محمد بهرامی با اثر تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.

محمد رضا یزدی با اثر با بال شوق، رضا حسینی با اثر بدون عنوان، آلنا نبی الهی با اثر پدر، هومن مهدی زاده با اثر فلک و نسیم ابوالقسام با اثر یادمانی برای لیلی مجنون به ترتیب رتبه‌های پنجم تا اول را از آن خود کردند. جایزه برگزیده از نگاه مخاطبان هم به محمدرضا یزدی رسید.

دومین دوسالانه مجسمه‌های شهری از 17 آبان تا پایان آذر در نگارخانه برگ واقع در پاسداران، میدان هروی درحال برگزاری است.