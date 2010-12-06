ورود 280 دانشجوی استعداد درخشان علوم پزشکی به مقاطع تحصیلی بالاتر

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ارتقای تحصیلی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و دستیاری پزشکی رخ داده است.

وی خاطرنشان کرد: 53 نفر با استفاده از آیین نامه استعداد درخشان به دوره دکتری تخصصی راه یافته اند و 42 نفر نیز توانسته اند با این شرایط و با توجه به مفاد آیین نامه شرایط لازم را برای ورود به دوره دستیاری پیدا کنند.

ممتازمنش اضافه کرد: همچنین 145 نفر توانسته اند بدون شرکت در آزمون و 40 نفر نیز با شرکت در آزمون به دوره کارشناسی ارشد راه پیدا کنند.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی درباره آیین نامه استعداد درخشان با شیوه شرکت در آزمون گفت: بر اساس آیین نامه افراد می توانند با شرکت در آزمون و کسب 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده از امکان ادامه تحصیل برخوردار شوند.