80 میلیارد ریال برای ساماندهی آثار شاخص تاریخی زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این مصوبه از اهمیت بسیاری برخوردار است، ادامه داد: اولویت با بناهای مذهبی، راسته بازارهای تاریخی و بافت تاریخی خیابان امام (ره) است.

الهی افزود: زیرساختهای مناطق نمونه گردشگری که دارای سرمایه گذار و طرح جامع مصوب هستند در سال های 90 تا 92 اعتبار 50 میلیارد ریالی دریافت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال با هدف تأمین زیرساختهای لازم برای راه اندازی و تجهیز بازارچه ها و شهرک تخصصی صنایع دستی در سال های 90 و 91 از دیگر مصوبات ارزشمند این سفر به شمار می‌آید.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، تجهیز و تکمیل موزهای فعال و ایجاد موزه بزرگ زنجان در بنای تاریخی مدرسه شریعتی را در سال های 90 و 91 از اقداماتی دانست که تأمین اعتبار آن‌‌‌‌‌ها محقق می‌شود.

الهی تصریح کرد: تأمین بخشی از یارانه تسهیلات به مبلغ 500 میلیارد ریال تا سقف حداکثر چهار درصد از منابع بانکی برای ارائه به سرمایه گذاران تأسیسات گردشگری و صنایع دستی استان از دیگر مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر هیئت دولت در زنجان است.

وی به انجام مطالعه منطقه زرین غار به عنوان منطقه نمونه گردشگری با تأمین اعتبار از سوی سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مصوبات سفر استانی هیئت دولت به زنجان اختصاص تسهیلات بانکی به مبلغ 500 میلیارد ریال برای اجرای طرح های گردشگری و صنایع دستی در سال های 89 و 90 است.