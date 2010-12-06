دورتموند با 10 اختلاف امتیاز در صدر فوتبال باشگاهی آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند شب گذشته در چارچوب هفته پانزدهم رقابت های بوندس لیگا با دو گل هوملس (23) و لواندوفسکی (88) میزبان خود نورنبرگ را شکست داد.

بایرلورکوزن در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر 2 مقابل میهمان خود کلن پیروز شد. پاتریک هلمس (21)، بارنتا (55) و رینارتز (61) گل های بایر را به ثمر رساندند و برای کلن ، گرمول (27) و لانیگ (65) گل زدند.

جدول رده بندی:

1- بروسیا دورتموند 40 امتیاز

2- ماینتس 30 امتیاز

3- بایرلورکوزن 29 امتیاز

4- هانوفر 28 امتیاز

---------------------------------------------

16- اشتوتگارت 12 امتیاز

17- کلن 12 امتیاز - یک بازی کمتر

18- بروسیا مونشن گلادباخ 10 امتیاز