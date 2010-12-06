۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۵

هفته پانزدهم بوندس‌لیگا/

دورتموند با 10 اختلاف امتیاز در صدر فوتبال باشگاهی آلمان

تیم فوتبال دورتموند با برتری مقابل نورنبرگ فاصله امتیازات خود با تیم دوم جدول رده‌بندی رقابت های بوندس لیگا را به 10 امتیاز رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دورتموند شب گذشته در چارچوب هفته پانزدهم رقابت های بوندس لیگا با دو گل هوملس (23) و لواندوفسکی (88) میزبان خود نورنبرگ را شکست داد.

بایرلورکوزن در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر 2 مقابل میهمان خود کلن پیروز شد. پاتریک هلمس (21)، بارنتا (55) و رینارتز (61) گل های بایر را به ثمر رساندند و برای کلن ، گرمول (27) و لانیگ (65) گل زدند.

 جدول رده بندی:
1- بروسیا دورتموند 40 امتیاز
2- ماینتس 30 امتیاز
3- بایرلورکوزن 29 امتیاز
4- هانوفر 28 امتیاز
---------------------------------------------
16- اشتوتگارت 12 امتیاز
17- کلن 12 امتیاز - یک بازی کمتر
18- بروسیا مونشن گلادباخ 10 امتیاز

