منصور حقیقت پور در حاشیه همایش علمی دانشجویی آذربایجان و آران در تبریز به خبرنگار مهر گفت: پان آذریسم به عنوان ابزار ژئوپلتیک شوروی برای دسترسی به آب های گرم، مهندسی و ایجاد شد.

وی گفت: شوروی سابق در این راستا دولت مستقل آذربایجان با ادغام خاک جنوب ارس در جانب ایران و شمال ارس واقع در آران جمهوری آذربایجان را مطرح کرد و تمام تلاش خود را بکار بست تا تقویم، خط و اسامی فارسی و تمام مواردی که در منطقه نمود تمدن فارسی را داشتند، از بین ببرد.

استاندار سابق اردبیل گفت: تغییر نام "بادکوبه" به "باکو" در همین راستا قابل ارزیابی است ضمن اینکه جریان هایی مانند پیشه وری و حزب توده برای بسترسازی این موضوع بود.

وی درادامه تصریح کرد: بر اساس طرح روست ها، با ایجاد دولت واحد آذربایجان و نیز ایجاد دولت خودمختار در مهاباد که به آذربایجان غربی متصل است، دایره نفوذ شوروی به فاو عراق و در نتیجه به آب های گرم خلیج فارس می رسید.

حقیقت پور با اشاره به ضروت آگاهی طرفداران پان آذریسم با نیت اصلی طراحان این ایده، تاکید کرد: البته یک جریان دیگر مسیر ترکمنستان،‌ افغانستان، بلوچستان و دریای عمان را پیگیری می کرد تا شوروی به آب های گرم دریای عمان راه یابد.

این کارشناس مسایل سیاسی، بنیان های فکری طراحان پان ترکیسم با طراحان پان آذریسم را متفاوت خواند و اظهار داشت: پان ترکیسم، زاییده تفکر غربی و صهیونیستی برای ممانعت از ترویج اندیشه های شوروی سابق است.

وی با ارائه یک تحلیل، اضافه کرد: منشاء عمده جریان های ناسیونالیستی و به تبع آن اندیشه های ناسیونالیستی پان عربیسم،‌ پان فارسیسم و پان ترکیسم در قرن بیستم از غرب و به ویژه انگلیس بود.

این تحلیلگر مسایل سیاسی حوزه قفقاز اظهار داشت: همین اندیشه های ناسیونالیستی بود که دولت عثمانی را متلاشی کرد و سپس بحث دولت اسرائیل و شکل گیری دولت اسرائیل را به سرانجام رساند.



پان ترکیسم، زاییده تفکر غربی و صهیونیستی برای ممانعت از ترویج اندیشه های شوروی سابق است. حقیقت پور

حقیقت پور افزود: کار تا جایی به پیش رفت که انگلیسی ها در نهادینه کردن این اندیشه پا در صحنه های علمی گذاشته و دستور حذف ادبیات عربی، فارسی و ترکی را از مراکز دانشگاهی و آموزشی دادند.

وی در جمع بندی بحث خود خاطرنشان کرد: پان ترکیسم با حمایت مالی و سیاسی غرب شکل گرفت و تقویت حس مقاومت فرهنگی در بین ترک ها را دنبال می کرد تا به این ترتیب ترک ها با تاسی از این مقاومت فرهنگی،‌ موضوعات فرهنگی شوروی را نپذیرند.

همایش علمی دانشجویی آذربایجان و آران با رویکرد پرداختن به مسائل قفقاز و روابط ایران و جمهوری آذربایجان و به همت موسسه فرهنگی آران و انجمن علمی تاریخ دانشگاه پیام نور تبریز ترتیب داده شده بود.