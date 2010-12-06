کویت قهرمان مسابقات فوتبال جام خلیج فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی بیستمین دوره مسابقات فوتبال جام خلیج فارس یکشنبه شب بین دو تیم عربستان و کویت در ورزشگاه 22 می شهر عدن یمن برگزار شد. در این دیدار که به وقت‌های اضافه کشیده شد، تیم کویت توانست برتری یک بر صفر را از آن خود کرده و برای دهمین بار به عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام خلیج فارس دست یابد.

تک گل پیروزی تیم کویت را در این بازی ولید علی جمعه در دقیقه 94 به ثمر رساند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم عربستان از دقیقه 112 به دنبال اخراج مهند عسیری با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

کویت با کسب دهمین عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم در مسابقات فوتبال جام خلیج فارس است. کویتی ها چندی پیش با پیروزی برابر تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای غرب آسیا عنوان قهرمانی این رقابتها را هم به خود اختصاص داده بود.

اسامی قهرمانان 20 دوره اخیر این مسابقات به شرح زیر است:

1- کویت با 10 عنوان قهرمانی

2- عربستان و عراق با 3 عنوان قهرمانی

3- قطر با 2 عنوان قهرمانی

4- عمان و امارات با یک عنوان قهرمانی

تیم ملی فوتبال کویت در گروه A مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا با تیم‌‎های ازبکستان، چین و قطر همگروه است.