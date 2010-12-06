پایان آتش در جنگلهای درفک گیلان/ میزان خسارات معلوم نیست

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آتش سوزی جنگلهای حاشیه درفک که از اواسط هفته گذشته آغاز شده بود با اقدام سریع عوامل یگان حفاظت و ماموران اداره کل منابع طبیعی گیلان در مرحله اول عملیات اطفاء حریق، تحت کنترل قرار گرفت و در مراحل بعدی با اعزام بالگرد به منطقه آتش سوزی پایان یافت.

وی ادامه داد: جنگلهای منطقه اغلب راشستان بوده و بخشهای بالادست آن بسیار صعب العبور است که این مساله اقدامات منابع طبیعی استان را برای مهار آتش سوزی با مشکل مواجه کرد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: هرچند آتش سوزی ها به طور سطحی بود اما به دلیل وجود خار و خاشاک چندین ساله و لاشبرگهای زیر اشکوب جنگل، دود بسیاری در منطقه آتش مشاهده می شد به طوری که از فاصله دور نیز قابل رویت بود.

وی تصریح کرد: با توجه به حضور موقع نیروهای عملیاتی و اقدام سریع برای پیشگیری از گسترش حریق خوشبختانه خسارات ناشی از این آتش سوزی به کمترین حد ممکن رسیده است و در سطحی معادل 15 هکتار از منطقه محصور شد که به تدریج تا پیشروی مهار کنندگان حریق به سمت کانون آتش سوزی نسبت به خاموش کردن کامل و اتمام عملیات اطقاء حریق طی چهار روز با موفقیت به انجام رسید.

رحمانی خاطر نشان کرد: در بررسی های مقدماتی مشخص شد که به درختان منطقه و حتی نهالهای موجود آسیب جدی وارد نیامده و فقط تعداد محدودی از درختان خشک و پوسیده که توان مقاومت در مقابل آتش را نداشته اند از بین رفته که بررسی در خصوص عوامل بروز حریق و همچنین میزان دقیق خسارات از سوی کارشناسان مربوطه در اولویت کار این اداره کل است.