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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۷

پایان آتش در جنگلهای درفک گیلان/ میزان خسارات معلوم نیست

پایان آتش در جنگلهای درفک گیلان/ میزان خسارات معلوم نیست

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان از اطفای کامل حریق جنگلهای منطقه درفک شهرستان رودبار از سوی عوامل این اداره کل در استان خبر داد.

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آتش سوزی جنگلهای حاشیه درفک که از اواسط هفته گذشته آغاز شده بود با اقدام سریع عوامل یگان حفاظت و ماموران اداره کل منابع طبیعی گیلان در مرحله اول عملیات اطفاء حریق، تحت کنترل قرار گرفت و در مراحل بعدی با اعزام بالگرد به منطقه آتش سوزی پایان یافت.

وی ادامه داد: جنگلهای منطقه اغلب راشستان بوده و بخشهای بالادست آن بسیار صعب العبور است که این مساله اقدامات منابع طبیعی استان را برای مهار آتش سوزی با مشکل مواجه کرد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: هرچند آتش سوزی ها به طور سطحی بود اما به دلیل وجود خار و خاشاک چندین ساله و لاشبرگهای زیر اشکوب جنگل، دود بسیاری در منطقه آتش مشاهده می شد به طوری که از فاصله دور نیز قابل رویت بود.

وی تصریح کرد: با توجه به حضور موقع نیروهای عملیاتی و اقدام سریع برای پیشگیری از گسترش حریق خوشبختانه خسارات ناشی از این آتش سوزی به کمترین حد ممکن رسیده است و در سطحی معادل 15 هکتار از منطقه محصور شد که به تدریج تا پیشروی مهار کنندگان حریق به سمت کانون آتش سوزی نسبت به خاموش کردن کامل و اتمام عملیات اطقاء حریق طی چهار روز با موفقیت به انجام رسید.

رحمانی خاطر نشان کرد: در بررسی های مقدماتی مشخص شد که به درختان منطقه و حتی نهالهای موجود آسیب جدی وارد نیامده و فقط تعداد محدودی از درختان خشک و پوسیده که توان مقاومت در مقابل آتش را نداشته اند از بین رفته که بررسی در خصوص عوامل بروز حریق و همچنین میزان دقیق خسارات از سوی کارشناسان مربوطه در اولویت کار این اداره کل است.

کد مطلب 1204771

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