به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "خاک حافظه" که به موضوع تاریخ طراحی شکل و نقوش روی سفال از دوران پیش از تاریخ تا امروز می‌پردازد به مدت 72 دقیقه توسط رضا خوشدل راد تهیه شده است. این فیلم مستند نامزد دریافت تندیس بهترین کارگردانی فیلم بلند در چهارمین جشن خانه سینما، بهترین تدوین، بهترین فیلم و پژوهش بوده است.

این فیلم همچنین تندیس فیروزه بهترین پژوهش از سومین جشنواره سینما حقیقت را دریافت کرده است و در بخش مسابقه مستندهای بلند بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمده است. علاقمندان سینمای مستند می‌توانند ساعت 18 عصر سه‌شنبه 16 آذر در سالن بتهوون خانه هنرمندان به تماشای این فیلم مستند بنشینند.

پس از نمایش فیلم، نشست پرسش و پاسخ با حضور همایون امامی، مستندساز، پژوهشگر و عوامل فیلم برگزار می‌شود.

