یوونتوس در جمع مدعیان باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس دیشب در چارچوب هفته پانزدهم رقابت های سری آ با نتیجه 3 بر یک مقابل میزبان خود کاتانیا به برتری رسید. موریتیمو در دقیقه 37 تک گل کاتانیا را به ثمر رساند و برای یووه ، سیمونه پپه (35) و فابیو کواگلیارلا (44 و 58) گل زدند.
در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* پارما 2 - اودینزه یک
* لچه یک - جنوا 3
* سامپدوریا 3 - باری صفر
* فیورنتینا یک - کالیاری صفر
* سسنا صفر - بولونیا 2
هفته پانزدهم رقابت های سری آ امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم های ناپولی و پالرمو به پایان می رسد.
جدول رده بندی:
1- میلان 33 امتیاز
2- لاتزیو 30 امتیاز
3- یوونتوس 27 امتیاز
4- ناپولی 24 امتیاز - یک بازی کمتر
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18- سسنا 12 امتیاز
19- لچه 12 امتیاز
20- باری 10 امتیاز
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