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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۷

هفته پانزدهم سری آ ایتالیا/

یوونتوس در جمع مدعیان باقی ماند

یوونتوس در جمع مدعیان باقی ماند

تیم فوتبال یوونتوس با برتری مقابل کاتانیا همچنان به عنوان یکی از مدعیان رقابت برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات فصل جاری سری آ باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس دیشب در چارچوب هفته پانزدهم رقابت های سری آ با نتیجه 3 بر یک مقابل میزبان خود کاتانیا به برتری رسید. موریتیمو در دقیقه 37 تک گل کاتانیا را به ثمر رساند و برای یووه ، سیمونه پپه (35) و فابیو کواگلیارلا (44 و 58) گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:
* پارما 2 - اودینزه یک
* لچه یک - جنوا 3
* سامپدوریا 3 - باری صفر
* فیورنتینا یک - کالیاری صفر
* سسنا صفر - بولونیا 2

هفته پانزدهم رقابت های سری آ امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم های ناپولی و پالرمو به پایان می رسد.

جدول رده بندی:
1- میلان 33 امتیاز
2- لاتزیو 30 امتیاز
3- یوونتوس 27 امتیاز
4- ناپولی 24  امتیاز  - یک بازی کمتر
-------------------------
18- سسنا 12 امتیاز
19- لچه 12 امتیاز
20- باری 10 امتیاز

کد مطلب 1204777

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