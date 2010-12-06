یوونتوس در جمع مدعیان باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس دیشب در چارچوب هفته پانزدهم رقابت های سری آ با نتیجه 3 بر یک مقابل میزبان خود کاتانیا به برتری رسید. موریتیمو در دقیقه 37 تک گل کاتانیا را به ثمر رساند و برای یووه ، سیمونه پپه (35) و فابیو کواگلیارلا (44 و 58) گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* پارما 2 - اودینزه یک

* لچه یک - جنوا 3

* سامپدوریا 3 - باری صفر

* فیورنتینا یک - کالیاری صفر

* سسنا صفر - بولونیا 2

هفته پانزدهم رقابت های سری آ امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم های ناپولی و پالرمو به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- میلان 33 امتیاز

2- لاتزیو 30 امتیاز

3- یوونتوس 27 امتیاز

4- ناپولی 24 امتیاز - یک بازی کمتر

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18- سسنا 12 امتیاز

19- لچه 12 امتیاز

20- باری 10 امتیاز