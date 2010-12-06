برگزاری نمایشگاه کتاب یک مانور فرهنگی تاثیرگذار در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان در سخنانی با اشاره به تاثیر برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه سراسری کتاب لرستان در واقع یک کار بزرگ و مانور فرهنگی قابل توجه است.

وی حرکات علمی را پایه همه تحرکات در دنیا دانست و بیان داشت: پایه و اساس هر چیزی قدرت علمی است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ایران زمین در دانایی و علم دارای افتخارات تاریخی و سوابق درخشانی است، بیان داشت: این در حالیست که با تاکیدات دین مبین اسلام حرکت علمی در ایران شتاب بیشتری گرفته است.

دهمرده با تاکید بر اینکه کتاب و کتابخوانی موتور محرکه پیشرفت است، عنوان کرد: تاکنون کارهای خوبی در زمینه گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور انجام شده اما هنوز تا نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم.

وی تاکید کرد: باید تلاش شود سرانه کتاب و کتابخوانی در کشور و استان لرستان ارتقا یابد و در این راستا باید اقشار مختلف مردم از جمله دانشجویان، فرهنگیان و متولیان امر به سهم خود مشارکت داشته باشند.

استاندار لرستان فرهنگ هدیه دادن کتاب در جامعه را مقوله تاثیرگذاری در این زمینه دانست و گفت: باید برنامه ریزی شود که کتاب در سبد خانوار قرار داده شود.

نمایشگاه سراسری کتاب لرستان پس از چهار سال وقفه با حضور مسئولان ملی و استانی در محل نمایشگاه دائمی استان لرستان در خرم آباد افتتاح شد.

ششمین نمایشگاه سراسری کتاب لرستان در 165 غرفه با حضور 350 ناشر و 170 هزار عنوان کتاب در قالب 570 هزار جلد از 14 تا 21 آذر ماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاههای بین‌المللی استان لرستان آماده بازدید علاقمندان است.