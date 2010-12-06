  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۱

تدوین "شور شیرین" هفته آینده شروع می‌شود

تدوین "شور شیرین" هفته آینده شروع می‌شود

تدوین فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی برای نمایش در جشنواره فیلم فجر از هفته آینده شروع می‌شود.

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: امروز دوشنبه فیلمبرداری در پادگانی در شهر کرمانشاه ادامه دارد و سکانس درگیری نیروهای سپاه و بسیج با گروهک ضد انقلاب فیلمبرداری می‌شود. فیلمبرداری "شور شیرین" نیمه دی‌ماه تمام می‌شود، تدوین را حسن ایوبی از هفته آینده شروع می‌کند و امیدوارم فیلم برای شرکت در بیست و نهمین جشنواره فجر آماده شود.

حمید عمارلو، رضا رویگری، ماه‌چهره خلیلی و جواد عزتی بازیگران "شور شیرین" هستند. "شور شیرین" داستان زندگی شهید محمود کاوه است، جعفر عروجی مدیرتولید، محمدتقی پاک‌سیما فیلمبردار، شهرام قدیری طراح لباس، ماشاالله شاهمرادی‌زاده طراح صحنه و جواد شریفی‌راد طراح جلوه‌های ویژه این پروژه هستند.

جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1204786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها