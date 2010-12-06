ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: امروز دوشنبه فیلمبرداری در پادگانی در شهر کرمانشاه ادامه دارد و سکانس درگیری نیروهای سپاه و بسیج با گروهک ضد انقلاب فیلمبرداری می‌شود. فیلمبرداری "شور شیرین" نیمه دی‌ماه تمام می‌شود، تدوین را حسن ایوبی از هفته آینده شروع می‌کند و امیدوارم فیلم برای شرکت در بیست و نهمین جشنواره فجر آماده شود.

حمید عمارلو، رضا رویگری، ماه‌چهره خلیلی و جواد عزتی بازیگران "شور شیرین" هستند. "شور شیرین" داستان زندگی شهید محمود کاوه است، جعفر عروجی مدیرتولید، محمدتقی پاک‌سیما فیلمبردار، شهرام قدیری طراح لباس، ماشاالله شاهمرادی‌زاده طراح صحنه و جواد شریفی‌راد طراح جلوه‌های ویژه این پروژه هستند.

جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را کارگردانی کرده است.