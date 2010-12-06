مردم "گاودانه" توجه مسئولان را مدیون خبرنگاران می دانند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، تا چند ماه پیش کمتر کسی می دانست "گاودانه" در کجای جغرافیای ایران قرار دارد و حتی برخی مسئولان استانی نام آن را نشنیده بودند اما اینک این روستای محروم در کانون توجه رسانه ها و مسئولان قرار گرفته و همه برای رفع غبار محرومیت از چهره آن تلاش می کنند.

اهالی روستای گاودانه خوشحالند که اینک هرروز مسئولان را در روستایشان می بینند و مشکلاتشان را با آنان در میان می گذارند و این مسئله اعتماد و امید آنها را به نظام مقدس جمهوری اسلامی بیشتر کرده زیرا گاودانه ای ها هرچه دارند به برکت انقلاب اسلامی است.

تا چندی دیگر و با تلاش مسئولان، کابوس قطع انگشتان مردم گاودانه از این روستا رخت خواهد بست و به فراموشی سپرده می شود اما آنها هرگز رسانه و خبرنگاری را که مشکلاتشان را به گوش مسئولان رساند، از یاد نخواهند برد.

گزارش مشکلات روستای "گاودانه" ابتدا در خبرگزاری مهر انعکاس یافت و این خبرگزاری در مجموعه گزارشهایی به بررسی مشکل مردم این روستا پرداخت.

پس از آن تلویزیون و رادیوی کشور نیز به این موضوع پرداختند و خبرگزاری ها و سایر روزنامه ها نیز این گزارش را منعکس کردند.

پس از پیگیری های رسانه ها و به خصوص خبرگزاری مهر، وزیر جهاد کشاورزی دستور رسیدگی فوری به وضعیت ساکنان روستای "گاودانه" و احداث پل پیاده روی برای عبور آنان از رودخانه "مارون" را صادر کرد.

آرزوی "پروانه" برای رفتن بی دغدغه به آن طرف مارون

"پروانه " 10 سال دارد و در کلاس چهارم مدرسه ابتدایی گاودانه درس می خواند او دو سال پیش وقتی که می خواست از مغازه آن سوی رودخانه چیزی بخرد، انگشتش را در مارون جا گذاشت.

این روزها پروانه خوشحال است که به زودی در روستایشان پلی ساخته می شود. او آرزو می کند که هر چه زودتر از روی پل رد شود و راحت و بی دغدغه به مغازه آن طرف رود مارون برود.

بچه ها از ترس گرگر از آب رد می شوند

مادر "مریم" و "مهدیه" دو دختری که قربانی گرگر شده اند نیز خوشحال است. او می گوید: وقتی شنیدیم که می خواهند برای روستا پل بسازند از خوشحالی نمی دانستیم چه باید بکنیم.

وی می افزاید: دو دخترم یکی قبل از عید و دیگری یک ماه پیش انگشتشان آسیب دید. همیشه نگران آنها هستم. دختر بزرگم به خاطر انگشتش دوست ندارد به مدرسه برود.

مادر "مهدیه" و "مریم" ادامه می دهد: پسرم هم کلاس اول راهنمایی است الان او و سایر بچه ها از ترس "گرگر" به آب می زنند و از رودخانه رد می شوند.

یکی دیگر از زنان این روستا نیز می گوید: خوشحالیم که مشکلاتمان به گوش مسئولان رسانده شده است و از آن خانم خبرنگار (فاطیما کریمی) که برای اولین بار این خبر را منعکس کرد ممنونیم و همیشه او را دعا می کنیم.

مهمترین مشکل روستا، "گرگر" است

رئیس شورای روستای گاودانه نیز گفت: هم اکنون مسئولان با جدیت در حال پیگیری و حل مشکل روستای گاودانه هستند.

زواره کشاورز افزود: خیلی خوشحال هستیم که مشکل این روستا در حال رفع شدن است زیرا مردم این روستا رنج های زیادی به خاطر نبود پل در روستا کشیدند.

وی بیان کرد: دولت در خصوص این روستا کوتاهی نکرده و آب و برق و تلفن به این روستا داده است و تنها مشکل اساسی، این رودخانه است که سر راه ما غول شده و "گرگر" که انگشتان بچه هایمان را قطع کرده است.

کشاورز اظهار داشت: هرکس که مشکلات ما را به گوش مسئولان رسانده و برای رفع مشکل ما تلاش می کند و در این زمینه کمکی می نماید مدیونش هستیم و امیدواریم خدا اجرش را بدهد.

اگر خبرنگاران نبودند کسی از مشکل گاودانه خبردار نمی شد

یکی دیگر از اهالی روستای گاودانه نیز می گوید: خوشحالیمان از اینکه مشکل روستایمان حل می شود، قابل توصیف نیست و اگر سریعتر پل روستا ساخته شود، خوشحالتر می شویم.

جعفر ناصری از همه خبرنگارانی که مشکل روستای گاودانه را انعکاس دادند تشکر می کند و می افزاید: اگر خبرنگاران نبودند کسی اطلاع پیدا نمی کرد که مردم گاودانه با این مشکل مواجه هستند.

آغاز عملیات اجرایی احداث پل گاودانه

مدیرکل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد از شروع عملیات اجرایی پل روستای " گاودانه " در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

مهندس منوچهر حبیبی به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: اعتبار پیش بینی شده برای احداث پل 100 متری روستای " گاودانه " شهرستان کهگیلویه، سه میلیارد ریال برآورد شده است.

وی بیان کرد: تجهیز کارگاه برای احداث این پل عابر پیاده صورت گرفته است و در حال انتقال پل به منطقه هستیم.

مدیرکل راه و ترابری استان اظهار داشت: در صورت مساعد بودن وضعیت هوا، این پل تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد.

حبیبی گفت: تعداد خانوارهای این روستا حدود 30 خانوار است که می توانند از این پل استفاده کنند.

روستانشینان محروم "گاودانه" در استان کهگیلویه و بویراحمد برای خروج از روستا مجبورند از رودخانه ای که بین جاده و محل زندگیشان واقع شده با وسیله ای به نام "گرگر" عبور کنند. "گرگر" تا به حال انگشت دست اعضای چندین خانواده روستایی را قطع کرده است.