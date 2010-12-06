بانک جامع اطلاعات بانوان توانمند گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی نوبخت صبح دوشنبه در همایش خانواده پویا، همت ضاعف و کار مضاعف در بندر ترکمن افزود: در دولت نهم و دهم در خصوص دغدغه های اجتماعی و روانی خانواده ها اقدامات و کارهای مهمی انجام شده است که تشکیل بانک جامع اطلاعات بانوان از جمله آن است.



وی اظهار داشت: طرح ملی رحمت، طرح جامع استراتژیکی خانواده، بانک جامع اطلاعات زنان توانمند و متعهد، مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی و حمایت از زنان و خانواده های آسیب پذیر از جمله این اقدامات است.

وی با تقدیر از برگزارکنندگان همایش در خصوص اهداف تشکیل خانواده در اسلام نیز گفت: حفظ و بقای نسل، آرامش روحی و روانی، پرورش فرزندان در دامن مادر، شکل دهی به هویت اجتماعی و تکامل انسانی این اهداف است.

نوبخت از خانواده ها خواست آرمان گرایی، خودباوری و ایمان، امید به آینده درخشان را در بین فرزندان نهادینه کنند.



عبدالحمید قربان زاده گوگلانی فرماندار شهرستان ترکمن نیز گفت: خانواده نخستین و مهمترین نهاد تربیتی است.



در این همایش برنامه های شاد و متنوعی از قبیل نمایش گروه آلادا، قرعه کشی هدیه کمک هزینه سفر کربلای معلی، اهداء جوایز به خانواده های کارکنان دولت و اجرای موسیقی انجام گرفت.