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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

بانک جامع اطلاعات بانوان توانمند گلستان تهیه شد

بانک جامع اطلاعات بانوان توانمند گلستان تهیه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی استانداری گلستان از تهیه و تکمیل بانک جامع اطلاعات زنان توانمند و متعهد استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی نوبخت صبح دوشنبه در همایش خانواده پویا، همت ضاعف و کار مضاعف در بندر ترکمن افزود: در دولت نهم و دهم در خصوص دغدغه های اجتماعی و روانی خانواده ها اقدامات و کارهای مهمی انجام شده است که تشکیل بانک جامع اطلاعات بانوان از جمله آن است.
 
وی اظهار داشت: طرح ملی رحمت، طرح جامع استراتژیکی خانواده، بانک جامع اطلاعات زنان توانمند و متعهد، مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی و حمایت از زنان و خانواده های آسیب پذیر از جمله این اقدامات است.

وی با تقدیر از برگزارکنندگان همایش در خصوص اهداف تشکیل خانواده در اسلام نیز گفت: حفظ و بقای نسل، آرامش روحی و روانی، پرورش فرزندان در دامن مادر، شکل دهی به هویت اجتماعی و تکامل انسانی این اهداف است.

نوبخت از خانواده ها خواست آرمان گرایی، خودباوری و ایمان، امید به آینده درخشان را در بین فرزندان نهادینه کنند.

عبدالحمید قربان زاده گوگلانی فرماندار شهرستان ترکمن نیز گفت: خانواده نخستین و مهمترین نهاد تربیتی است.
 
در این همایش برنامه های شاد و متنوعی از قبیل نمایش گروه آلادا، قرعه کشی هدیه کمک هزینه سفر کربلای معلی، اهداء جوایز به خانواده های کارکنان دولت و اجرای موسیقی انجام گرفت.
کد مطلب 1204797

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