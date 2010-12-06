صادرات خدمات فنی و مهندسی از مرز 1.6 میلیارد دلار گذشت

کیومرث فتح اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: در 8 ماهه ابتدای سال جاری میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی به بالغ بر یک میلیارد و 606 میلیون دلار رسیده، این در حالی است که حجم کل قراردادها در سال گذشته907 میلیون دلار بوده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی در 8 ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 77 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: سال گذشته 14 شرکت در بازارهای هدف برای صدور خدمات فنی و مهندسی حضور داشته اند که امسال در 8 ماهه به این تعداد 21 شرکت رسیده است، همچنین 18 پروژه در سال گذشته در بازارهای هدف اجرا شده است که در 8 ماهه امسال به 24 پروژه رسیده است.

به گفته کرمانشاهی، متوسط ارزش هر پروژه در 8 ماهه ابتدای سال گذشته 50 میلیون دلار بوده که امسال به 66 میلیون دلار رسیده است، ضمن اینکه ایران در سال گذشته در 8 کشور و امسال در 15 کشور پروژه اجرا کرده است.

وی اظهار داشت: بیشترین تمرکز ایران با توجه به مزیتهای خود در صدور خدمات فنی و مهندسی در بخشهای نیرو و ساختمان بوده است.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ایرانی ها برای صدور خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آفریقایی، امریکای جنوبی، آسیای جنوبشرقی، حاشیه خلیج فارس و CIS حضور دارند.