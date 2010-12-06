به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان تدوین فیلم سینمایی "سیب و سلما" توسط حسن ایوبی گروه تولید این فیلم با ستار اورکی برای ساخت موسیقی این فیلم به توافق رسیده‌اند و این آهنگساز به تازگی ساخت موسیقی را آغاز کرده است.

فیلم‌های سینمایی "بیگانگان"، "ناسپاس"، "ریسمان باز"، "شب حورا"، از آخرین فیلم های اورکی به حساب می آید که آهنگسازی آنها را برعهده داشته است. صداگذاری این فیلم نیز همچنان توسط بهمن اردلان در حال انجام است. گروه تولید تمام تلاش خود را می‌کنند تا فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر سال جاری آماده شود.

هادی دیباجی، سوگل قلاتیان، اسماعیل خلج، داود فتحعلی بیگی، بهروز بقایی، محمدعلی سلیمان تاش، زویا امامی، آرزو ابی‌زاده، صادق بهاری، آرمان ضیایی مهر، مسعود چوبین، سهیلا چوبین و با حضور جعفر دهقان از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

"سیب و سلما" با مضمونی دینی داستان طلبه‌ جوانی است که سیبی را می‌خورد و پس از خوردن سیب به دنبال مالک اصلی سیب و طلب رضایت از او می‌گردد و ... مهدی عظیمی میرآبادی تهیه‌کننده و فیلم محصول سازمان سینمایی سوره (حوزه هنری) است.

