سیاست های پولی چین تورم زا است

به گزارش خبرگزاری مهر، "بن برنانکه" که با شبکه تلویزیونی سی. بی. اس. آمریکا صحبت می کرد، افزود: پائین نگهداشتن ارزش پولی چین برای اقتصاد آمریکا بسیار بد است، زیرا که این مسئله به تجارت دوجانبه آسیب می زند.

وی همچنین گفت: اتخاذ چنین سیاست مالی از سوی پکن به دیگر اقتصادهای در حال رشد هم آسیب خواهد زد. زیرا که این مسئله در کنار دیگر موارد به معنی این خواهد بود که چین نمی تواند سیاست مالی مستقل مربوط به خود را داشته باشد.

وی گفت: اگر آنها در صدد تثبیت سیاسی مالی خود نسبت به دلار هستند باید همان سیاستی را در پیش بگیرند که آمریکا دارد. اکنون آمریکا نیاز به سیاست مالی بالنسبه حمایتی دارد و چین هم به سرعت رشد می کند و آنها با این شیوه تورم را افرایش می دهند.

وی همچنین تزریق های مالی به بازار آمریکا را درست دانست و در عین حال هشدار داد که بیکاری در جامعه آمریکا به این زودی کاهش پیدا نخواهد کرد.