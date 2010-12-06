مهدی فرض پورماچیانی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: شیوه و نوع تأسیس مدارس بین المللی می تواند بر دو گونه باشد یک نوع بطور مستقیم زیر نظر سفارت یک کشور بوده مانند نمونه های که در تهران موجود است و نوع دیگر با ثبت مدرسه در کشور و اخذ نمایندگی روشهای آموزشی بین المللی با تکیه بر امکانات و روشهای جدید و موثر تدریس می شود.

وی همچنین عزم موسسه متبوع خود به منظور تأسیس چنین مدرسه ای را براساس موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه ثبت شده در واحد ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد انزلی و با هدف تسهیل کسب علم برای جوانان منطقه بهمراه آسان کردن مسیرهای ارتباطی با بازار بین المللی علم و کار عنوان کرد.

مدیرعامل موسسه مخترعان بین المللی منطقه آزاد انزلی گفت: وجود چنین مدارسی باعث ایجاد رقابت سالم در محیط آموزشی کشور می شود و همانگونه که هم اکنون موضوع تبادل دانشجو و استاد میان دانشگاه های داخلی و خارجی امری بدیهی و مقبول است چرا چنین دوره های را در سطوح پایه آموزشی خود برگزار نشود.

وی با بیان اینکه دراین مدارس نظام آموزشی ایران اسلامی رعایت و براساس موازین آن حرکت می کند، خاطر نشان کرد: مناطق ویژه یا آزاد علمی - دانشگاهی می توان در برخی نقاط کشور ایجاد کرد و یا مناطق آزاد مانند انزلی را منطقه آزاد علمی – پژوهشی بین المللی کشور معرفی و نسبت به تبادل علم با هدف دستیابی به اهداف ایران 1400 اقدام کرد.

فرض پور ماچیانی با اشاره به فرهنگ غنی اسلامی ایران و این نکته که دین مبین اسلام را نه تنها از کسب علم منع نکرده بلکه به کسب آن حتی در دور دست ترین نقاط جهان تشویق می کند، گفت: علم و دانش کالایست که محدودیت، مرز، تقویم و جغرافیایی ندارد و در قالب این مدرسه علم را به صورت کانالیزه و هدفمند براساس اصول غنی اسلامی به نسل آینده منتقل می کند.

نمونه مدرسه بین المللی در مناطق آزاد کشور وجود ندارد

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا به دنبال ایجاد یک مدرسه بین المللی با متد آموزشی روز دنیاست، اظهار داشت: این حرکت یک نوع سرمایه گذاری معنوی پایه ای با تکیه بر بومی سازی علم برای تعالی فرهنگ غنی این منطقه خواهد بود و این مدرسه می تواند الگویی برای سایرمناطق آزاد کشور باشد چراکه نمونه چنین مدارسی در مناطق آزاد کشور وجود ندارد.

این مخترع بین المللی عضو فدراسیون بین المللی مخترعان جهان ( IFIA ) با بیان اینکه چرا نباید از شیوه ها و امکانات جدید آموزشی و کمک آموزشی مانند کتابخانه دیجیتال و برگزاری دوره خلاقیت شناسی در مدارس کشور بهره برد، افزود: با تأسیس مدرسه بین المللی در منطقه آزاد انزلی علاوه بر ایجاد اشتغال، کارآفرینی، گسترش رقابت علمی در سطح منطقه و پرورش استعدادهای موجود با روشهای آموزشی جدید از قوانین منطقه آزاد انزلی برای پیشبرد علمی و گسترش دانایی محوری بهره برداری کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه شرایط و قوانین مناطق آزاد به فعالان در این محدوده ها امکان تأسیس چنین مدارسی را می دهد خواستار توجه دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برای تسهیل ایجاد مدرسه بین المللی در منطقه آزاد انزلی شد.

فرض پور ماچیانی در ادامه با تصریح براین نکته که ایران باید خود الگو باشد نه اینکه الگو بگیرد، یادآورشد: اگر حرکت نکنیم و درجای خود باشیم لوکوموتیو علم همیشه درحال حرکت است و باید بپذیریم در جهان امروز آگاهی گران قیمت ترین کالاست.