سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان پس از چهار سال از 14 تا 21 آذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های لرستان آماده بازدید علاقمندان است.

امین کمالوندی ادامه داد: ششمین نمایشگاه سراسری کتاب لرستان در 165 غرفه با حضور 350 ناشر و 170 هزار عنوان کتاب در قالب 570 هزار جلد افتتاح شد.

وی از توزیع بیش از 150 میلیون تومان بن کتاب در این نمایشگاه خبر داد و بیان داشت: همچنین در نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان 70 میلیون تومان یارانه خرید کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ارشاد لرستان اعطا خواهد شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان به تخفیف 40 درصدی عرضه کتاب در این نمایشگاه بزرگ اشاره کرد وبیان داشت: این تخفیف از سوی برخی ناشران به سقف 60 درصد نیز خواهد رسید.

کمالوندی در مورد عدم برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان در طول چهار سال گذشته، یادآور شد: بعد از آخرین سال برگزاری نمایشگاه در چهار سال پیش به دلیل نبود زیرساختهای لازم از جمله فضای برگزاری، نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان به مدت چهار سال برگزار نشد.

وی ادامه داد: این در حالیست که امسال پس از چهار سال مهجوریت، این نمایشگاه با حمایت استانداری لرستان، رفع مشکلات مالی و تامین فضا از سوی نمایشگاه دائمی استان برگزار شد.

کمالوندی همچنین با اشاره به مقارن شدن برگزاری این نمایشگاه با ایام محرم، بیان داشت: در این راستا برنامه های جنبی متعددی از جمله راه اندازی سه غرفه کتاب ویژه محرم، عاشورا و معرفی ابعاد شخصیتی امام حسین(ع) در نمایشگاه کتاب در نظر گرفته شده است.

وی برپایی غرفه های بصیرت و غدیر شناسی را از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه برشمرد و گفت: در نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان آخرین کتابهای انتشار یافته در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، مذهبی، دانشگاهی، ادبی، و... عرضه خواهد شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین از در نظر گرفتن ایستگاه نشست خبری به منظور پوشش خبری نمایشگاه و برگزاری نشست رسانه ها با مدیران در محل نمایشگاه خبر داد و یادآور شد: همچنین برای نخستین بار غرفه ویژه ناشران بومی لرستان به منظور تقویت ناشران بومی در محل نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان دایر شده است.