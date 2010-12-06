قاسمعلی خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در راستای رفع کمبود آب شرب در برخی مجتمع‌ها با اجاره 11 حلقه چاه این مشکل در کوتاه مدت برطرف شده است، اما نیازمند تامین آب از منابع مطمئن هستند.

خدابخشی افزود: همچنین 20 حلقه چاه اضطراری نیز به منظور رفع مشکل کم آبی روستائیان این استان در سال‌جاری حفر شده است.

وی بیان داشت: مشکل خشکسالی در لردگان از عوامل ایجاد بحران در این استان بوده و برهمین اساس لازم است تا تامین برق اضطراری در برآورد هزینه‌های پروژه‌ها در نظر گرفته شود تا در شرایط بحران و اضطرار مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه هدر رفت آب در سامانه آب روستایى از بحث‌هاى مهمى است که باید براى جلوگیرى از آن برنامه‌ریزى صحیح شود، افزود: اصلاح روش آبیاری، افزایش تدریجی دور آبیاری و کاهش تدریجی آب‌های لازم برای محصولات زراعی و باغی، آمایش سرزمین را از مهم‌ترین راهکارهای لازم در راستای جلوگیری از هدررفت آب به شمار می‌رود.

خدابخشی توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار را از دیگر این راهکارها عنوان کرد و گفت: با استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار 30 تا 40 درصد راندمان آبیاری افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: برهمین اساس لازم است تا توصیه‌های آبیاری تحت فشار را تقویت کنیم که باتوجه به وضعت موجود این مسئله از طرف کشاورزان نیز می‌تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

خدابخشی توجه به امور زیر بنائی را ضروری دانست و گفت: امور زیر بنایی نیز از مهم‌ترین مسائلی است که در هر زمینه باید به آن توجه داشت تا در مواقع حاد بتوان بحران را به راحتی سپری کرد، از این رو برنامه‌ریزی و اصلاح امور زیر بنایی در تمامی زیر بخش‌های کشاورزی از جمله زراعت، باغبانی، آب و خاک، منابع طبیعی و امور دام از مهم‌ترین این وظایف است و باید به آن توجه خاص شود.

وی بر ضرورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور جلوگیری از بروز بحران کم‌آبی تأکید کرد و گفت: توجه به هدفمندی یارانه‌ها در راستای اصلاح ساختار امور زیربنایی می‌تواند کمک بزرگی در راستای پشت سر گذاشتن بحران‌های مختلف در مسیر راه شود، چه بسا علاوه بر گذر از بحران بتوان عملکرد تولید و در آمد زارع را افزایش داده و در ایجاد اشتغال نقش اساسی داشته باشد.