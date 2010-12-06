به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز هزاره جدید می‌توان گفت که تب و تاب پسامدرنیسم در مقایسه با گذشته کمی رو به افول گذاشته است و نویسندگان، هنرمندان و اندیشمندان به طور فزاینده‌ای دامنه فعالیتها و مباحث خود را به حوزه‌هایی فراتر از پسامدرنیسم کشانیده‌اند.

هانس برتنس (دانشگاه اوترخت) و فرانک آنکر اسمیت (دانشگاه گرونینگن) از سخنرانان اصلی همایش "فراتر از پیامدها: پسامدرنیسم معاصر و پس از آن در سایه قرن بیستم" خواهند بود که برگزارکنندگان آن در نظر دارند بستری را برای بحث و گفتگو درباره پیامدهای پسامدرنیسم، به ویژه در قرن بیستم فراهم آورند.

این همایش، بیستم و 21 دسامبر 2010 (29 و 30 آذر 1389) در دانشگاه گرونینگن هلند برگزار می‌شود.