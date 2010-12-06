آغاز ثبت نام کنکور سراسری 90 از فردا/ جزئیات ثبت نام و برگزاری کنکور90

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبان شرکت در کنکور 90 پس از خرید کارت اعتباری و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون می توانند از بعدازظهر فردا 16 آذرماه و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.

وی درباره روشهای پرداخت وجه و دریافت کارت اعتباری برای ثبت نام گفت: پرداخت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور یکی از این روشها است. برای خرید کارت اعتباری به روش اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور داوطلبان می توانند با استفاده از هر یک از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز پرداختی اینترنتی آن را قبلاً از طریق بانک صادر کننده دریافت کرده اند و مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به خرید کارت اصلی یا علاقه مندی اقدام کنند.

توزیع کارت ثبت نام از سه شنبه در دفاتر پستی

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش مراجعه به دفاتر پستی را یکی دیگر از روشهای ثبت نام در کنکور 90 اعلام کرد و گفت: داوطلبان متقاضی این آزمون از روز سه شنبه 16 آذرماه با مراجعه به هر یک از دفاتر پستی می توانند نسبت به خرید کارت یا کارت های اعتباری ثبت نام و همچنین دریافت دفترچه راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی پایانه های فروش (دستگاه های کارت خوان) شرکت آسان پرداخت پرشین را یکی دیگر از روشها نام برد و اضافه کرد:

در این روش داوطلبان با مراجعه به نزدیکترین پذیرنده دستگاه کارت خوان (pos) در محل سکونت خود می توانند به صورت نقدی یا با استفاده از کارت های عضو شتاب نسبت به خرید کارت اصلی یا علاقه مندی به تعداد مورد نیاز اقدام کنند.

توکلی گفت: از طریق دستگاه های کارت خوان (پایانه های فروشگاهی) بانک پارسیان نیز داوطلبان می توانند کارت اعتباری ثبت نام کنکور دریافت کنند.

وی افزود: در این روش داوطلبان می توانند با مراجعه به فروشگاه های معرفی شده از طرف بانک پارسیان از طریق دستگاه های کارت خوان منتخب پارسیان و به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب نسبت به خرید کارت های اعتباری آزمون سراسری اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور دستگاه های کارت خوان (پایانه های فروشگاهی) بانک سامان را نیز یک روش دیگر برای ثبت نام کنکور اعلام کرد و به مهر گفت: در این روش داوطلبان می توانند با مراجعه به فروشگاههای معرفی شده از طرف بانک سامان از طریق دستگاههای کارت خوان منتخب سامان و به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب نسبت به خرید کارتهای اعتباری آزمون سراسری اقدام کنند.

امکان دریافت کارت اعتباری از طریق موبایل

وی اظهار داشت: از طریق تلفن همراه نیز به کمک سامانه همراه 24 سامان می توان نسبت به دریافت کارت اعتباری ثبت نام اقدام کرد.

توکلی افزود: در این روش داوطلبان می توانند اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام خود را از طریق تلفن همراه خریداری کنند جهت استفاده از این خدمت کافی است داوطلبان یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم (رمز خرید اینترنتی) و سیم کارت همراه کیش، ایرانسل یا تالیا در اختیار داشته باشند.

حدود سئوالات کنکور 90





معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه سئوالات آزمون سال 90 در حدود اطلاعات علمی مشخص شده نظام جدید متوسطه سالی واحدی است به مهر گفت: دروس نهایی سال سوم دبیرستان 25 درصد در کنکور سراسری 90 تأثیرگذار است.



حسین توکلی افزود: کنکور سراسری سال 90 برای پذیرش دانشجو در دوره های شبانه، روزانه، بین الملل، دانشگاهها و دانشگاه پیام نور، مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مراکز تربیت معلم وابسته به آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان شاغل همانند سال گذشته در یک مرحله برگزار می شود.



مجازین به ثبت نام در کنکور سراسری 90





وی اظهار داشت: در این آزمون دارندگان دیپلم نظام قدیم و مدرک پیش دانشگاهی و داوطلبان شاغل به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی که 31 شهریور فارغ التحصیل می شوند، می توانند ثبت نام کنند.



معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش به مهر گفت: دارندگان مدرک کاردانی مورد تأیید وزارت علوم، بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و دارندگان مدرک کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای حق ثبت نام در این آزمون را خواهند داشت.



وی اظهار داشت: این آزمون برای کلیه داوطلبان اعم از نظام جدید و قدیم شامل آزمون عمومی اختصاصی به صورت تستی و در حدود اطلاعات علمی مشخص شده نظام جدید متوسطه سالی واحدی است.



سوابق تحصیلی در آزمون 90





توکلی گفت: سوابق تحصیلی در این آزمون به صورت نمرات تراز شده دروس امتحانات نهایی برای دیپلمه های نظام جدید یکی از سالهای 84 تا 89 که امتحانات سال سوم آنها نهایی برگزار شده به میزان 25 درصد در نمره آزمون 90 تأثیر خواهد داشت.



وی اظهار داشت: ثبت نام برای شرکت در کنکور 90 از روز سه شنبه 16 آذرماه و به صورت اینترنتی آغاز می شود و 28 آذرماه پایان می یابد.



معاون سازمان سنجش گفت: اطلاعیه سازمان در خصوص شرایط و ضوابط آزمون در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه 15 آذرماه و 22 آذرماه منتشر می شود.



بر اساس برنامه آزمون سراسری سال 90 در حوزه های امتحانی سراسر کشور 9 تیر ماه برگزار می شود.



به گزارش مهر، براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال 1390 در صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه 9، جمعه 10، صبح روز شنبه 11 تیرماه در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور بطور همزمان برگزار خواهد شد.