4 نفر در حادثه رانندگی محور سیرجان - بافت جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بروز تصادف رانندگی در جاده های حادثه خیز سیرجان جان چهار نفر را گرفت.

کم عرضی و یک بانده بودن جاده های سیرجان یکی از مهمترین دلایل بروز سوانح مختلف رانندگی است که متاسفانه موجب تلفات سنگین جانی در جاده های شهرستانی شده است که نقش تعیین کننده در حمل و نقل جاده ای کشور دارد.

این بار بر اثر بروز حادثه رانندگی که عصر یکشنبه در محور سیرجان - بافت روی داد و برخورد دو دستگاه سواری پژو پارس دو سرنشین این خودروها پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات فوت کردند و دو راننده نیز در صحنه تصادف در دم جان باختند.

این درحالی است که هفته گذشته نیز در تصادفی در محور سیرجان - بندرعباس چندین نفر کشته و زخمی شدند.

برخی از جاده های اصلی کرمان در حالی طی سالهای اخیر شاهد بروز تصادفهای فراوان و پر تلفات هستند که جاده سازی در کرمان در بخشهای روستایی و جاده های فرعی افزایش یافته و کمتر به تکمیل پرو‍ژ هایی اصلی مانند تکمیل باند دوم محور بندرعباس - سیرجان و بم - کرمان و همچنین زرند - کرمان که از پر خطرترین جاده های استان است توجه شده و پس از گذشت سالها این پروژه ها به دلیل کمبود بودجه با کندی پیش می روند اما روند تصادفهای رانندگی در این محورها همچنان جان مسافران را تهدید می کند.

از سوی دیگر به دلیل افزایش محورهای روستایی میزان بروز تصادفات رانندگی در این محورهای طبق آمار نیروی انتظامی کرمان افزایش یافته است.

هر چند خدمات رسانی به روستاها به عنوان یکی از اقدامات اساسی در استان کرمان طی سالهای اخیر قابل تقدیر است اما به نظر می رسد مدیریت صحیح پروژه ها و برنامه ریزی در راستای رفع نقاط حادثه خیز سیرجان - کرمان که استان هرمزگان را به مرکز کشور وصل می کند و محور بم - کرمان که استان سیستان و بلوچستان را به استانهای مرکزی متصل می کند و در نهایت محور کرمان - زرند که استان کرمان را به استانهای شرقی به خصوص خراسان رضوی متصل می کند باید در اولویت تخصیص اعتبار و تکمیل طرح قرار گیرند.