  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

50 هزار تن ذرت دانه در ایلام برداشت می شود

50 هزار تن ذرت دانه در ایلام برداشت می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سال جاری 50 هزار تن ذرت دانه ای از زمینهای کشاورزی استان ایلام برداشت می شود.

محمد علی اقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال زراعی جاری هشت هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت ذرت دانه ای اختصاص یافته است.

به گفته اقدسی امسال تولید این محصول 100 در صد افزایش نشان می دهد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سال گذشته چهار هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان به ذرت دانه ای اختصاص یافت که 24 هزار تن از این مقدار محصول ذرت دانه ای برداشت شده است.

وی گفت: شهرستان دهلران با کشت هفت هزار و 500 هکتار بیشترین کشت این محصول را به خود اختصاص داده است.

استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است.
 

کد مطلب 1204834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها