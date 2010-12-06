به گزارش مهر از امپایر آنلاین کلونی قصد دارد از نمایشنامه‌ای درباره ماجرای پرونده انرون اقتباس کند که در ماه اوت 2009 روی صحنه رفته بود.



در این پروژه سینمایی کلونی علاوه بر مشارکت در تهیه به احتمال فراوان کارگردانی را نیز بر عهده خواهد گرفت.در این زمینه لورا زیسکین تهیه‌کننده حقوق اقتباس از نمایش" انرون" نوشته و کار لوسی پربل را خریداری کرده است.



این نمایشنامه داستان ظهور و سقوط شرکت نفتی انرون را روایت می کند. انرون در سال 2001 اعلام ورشکستگی کرد که به بزرگ‌ترین ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی تا پیش از وقوع بحران اقتصادی سال 2008 تبدیل شد.



بازیگران و سایر عوامل نسخه نمایشی که در لندن روی صحنه رفت در این زمینه واکنش‌هایی منفی ابراز کرده‌اند.فیلیپ هدلی از مدیران تئاتر انگلستان گفت : شرم آور است که از بازیگران و سایر عواملی که به شکلی موفق در این نمایشنامه حضور داشته‌اند در نسخه سینمایی استفاده‌ای نمی‌شود.



روپرت گولد کارگردان نمایش نیز گفت : چگونه می‌شود با غولی چون جورج کلونی رقابت کرد؟

