یک سوم تلفات زمین لرزه های یکصد سال اخیر در کرمان روی داده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد کمالی در مراسم تجلیل از داوطلبان برتر هلال احمر کرمان با اشاره به زلزله خیز بودن کرمان گفت: استان کرمان یکی از مناطق حادثه خیز کشور است و باید تدابیر لازم به خصوص در امر آموزش برای آمادگی همیشگی در استان اندیشیده شود.

وی ادامه داد: طبق آمار تنها در بحث تلفات یکصد سال گذشته زمین لرزه، کرمان رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است.

معاون استاندار کرمان بر اهمیت بحث آموزش تاکید کرد و گفت: این مسئله در زمان بروز حوادث طبیعی بسیار تاثیر گذار است.

کمالی همچنین بر توجه ویژه دولت در بخش مسائل زیر بنایی امداد رسانی در کرمان اشاره کرد و گفت: در دولت نهم و دهم تاکنون اقدامات بسیار مناسبی برای توسعه امکانات امدادی در کرمان انجام شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت کرمان از نظر جغرافیایی تاکنون بیش از 21 هزار مترمربع مکانهای امدادی در کرمان احداث شده است و نکته قابل توجه این است که پیش از این نیز در مجموع همین میزان فضای امدادی در استان کرمان وجود داشته است.

وی در ادامه یکی از مهمترین مسائل را برای جلوگیری از خسارات زمین لرزه در استان کرمان مقاوم سازی دانست و گفت: نظارت در این زمینه با جدیت ادامه دارد و باید دنبال شود.

وی گفت: در این خصوص باید با حساسیت کار را پیگیری کنیم و از ساخت مکانهای غیرمقاوم جلوگیری شود.



