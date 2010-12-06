اصولگرایان اختلافات فرعی خود را در جلسه جامعتین حل کنند

فاطمه رهبر عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست جامعه روحانیت مبارز و جامه مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که با حضور احزاب و چهره های اصولگرا پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد، گفت: جامعتین به عنوان تشکیلات موثر در تصمیم گیری های سیاسی کشور در ابعاد مختلف و حرکت های مختلف احزاب اصولگرا و جریانات اصولگرایی نیز تاثیر بسزایی دارند.

وی با تاکید بر اینکه این دو گروه تاثیرگذار در بسیاری از برهه های زمانی گره گشا از مسائل مختلف جریان اصولگرایی بودند افزود: با توجه به انتخابات مجلس که در آینده نزدیک در پیش داریم به نظر می رسد که جلسات جامعتین بتواند تاثیر بسزایی در وحدت و همگرایی بیش از پیش جریان اصولگرایی داشته باشد.

رهبر تاکید کرد: جلسات جامعتین با احزاب و گروه ها می تواند تکمیل کننده روند همگرایی و وحدت و آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری دوره های بعدی نیز باشد.

وی با اشاره به اینکه روح کلی این نشست ها در جهت وحدت میان جریان اصولگرایی است ، گفت: اصولگرایان به دلیل اختلاف نظرهای تخصصی و سیاسی که در امور فرعی با یکدیگر دارند و احتمال دارد در این زمینه ها با یکدیگر به نتیجه نرسند می توانند با شرکت در جلسات جامعتین این اختلافات را حل کنند.

رهبر در پاسخ به این سئوال که آیا اعضای زن احزاب و گروه ها نیز در این جلسه شرکت خواهند داشت گفت: نه خیر، چرا که جلسه در سطح دبیران کل احزاب برگزار می شود و تنها خانم مریم بهروزی به دلیل سمت دبیر کلی خود در جامعه در این جلسه حضور خواهند داشت.

