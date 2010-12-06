آمریکا و انگلیس درپی کارشکنی در مذاکرات ژنو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "گیسو میشا احمدی" خبرنگار پرس تی وی که هم اکنون در نشست "گفتگوی منامه" در بحرین به سر می برد در گزارشی از حواشی این نشست گفت: علی رغم اظهارات نه چندان تند وزیر خارجه آمریکا در این نشست دیپلماتها بر این باورند که این کشور بر آن است تا مانع از رسیدن گروه 1+5 به هرگونه نتیجه ای با ایران بشود.

این دیپلمات ها که نامی از آنها برده نشده می گویند: کلینتون در یک نشست خصوصی در منامه گفته است که از ایران خواسته خواهد شد تا شرایطی را بپذیرد و آنها می دانند که تهران این درخواست را نخواهد پذیرفت.

در همین رابطه "لیام فاکس" وزیر دفاع انگلیس امروز صبح در سخنانی در منامه اعلام کرد که کشورش هرگز ایران هسته ای را تحمل نخواهد کرد.

آگاهان عقیده دارند که لندن و واشنگتن پیش از اغاز نشست با دستور کاری تدوین شده به آن وارد می شوند و انتظار نتیجه ملموسی از نشست ژنو نمی رود.