  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

منابع دیپلماتیک:

آمریکا و انگلیس درپی کارشکنی در مذاکرات ژنو هستند

آمریکا و انگلیس درپی کارشکنی در مذاکرات ژنو هستند

منابع دیپلماتیک در حاشیه نشست امنیتی منامه اعلام کردند که برخلاف لحن وزیر خارجه آمریکا در ضیافت شام "گفتگوی منامه"، این کشور در کنار انگلیس درصدد عقیم گذاشتن گفتگوهای 1+5 با تهران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گیسو میشا احمدی" خبرنگار پرس تی وی که هم اکنون در نشست "گفتگوی منامه" در بحرین به سر می برد در گزارشی از حواشی این نشست گفت: علی رغم اظهارات نه چندان تند وزیر خارجه آمریکا در این نشست دیپلماتها بر این باورند که این کشور بر آن است تا مانع از رسیدن گروه 1+5 به هرگونه نتیجه ای با ایران بشود.

این دیپلمات ها که نامی از آنها برده نشده می گویند: کلینتون در یک نشست خصوصی در منامه گفته است که از ایران خواسته خواهد شد تا شرایطی را بپذیرد و آنها می دانند که تهران این درخواست را نخواهد پذیرفت.

در همین رابطه "لیام فاکس" وزیر دفاع انگلیس امروز صبح در سخنانی در منامه اعلام کرد که کشورش هرگز ایران هسته ای را تحمل نخواهد کرد.

آگاهان عقیده دارند که لندن و واشنگتن پیش از اغاز نشست با دستور کاری تدوین شده به آن وارد می شوند و انتظار نتیجه ملموسی از نشست ژنو نمی رود.

کد مطلب 1204845

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها